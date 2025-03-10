https://1prime.ru/20250310/peskov-855633826.html

США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков

США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков - 10.03.2025, ПРАЙМ

США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:20+0300

2025-03-10T13:20+0300

2025-03-10T13:20+0300

саудовская аравия

сша

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

киев

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политика

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева. "По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.

https://1prime.ru/20250309/peskov-855604595.html

саудовская аравия

сша

киев

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саудовская аравия, сша, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, киев, fox news