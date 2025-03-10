https://1prime.ru/20250310/peskov-855633826.html
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков - 10.03.2025, ПРАЙМ
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:20+0300
2025-03-10T13:20+0300
2025-03-10T13:20+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева. "По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Киев, Fox News, Политика
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков
Песков считает, что США ожидают увидеть от Украины на переговорах желание мира
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева.
"По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров.
Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Песков признался, что был удивлен перепалке Зеленского с Трампом