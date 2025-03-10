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США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков - 10.03.2025, ПРАЙМ
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США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков - 10.03.2025, ПРАЙМ
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:20+0300
2025-03-10T13:20+0300
саудовская аравия
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева. "По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров. Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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саудовская аравия, сша, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, киев, fox news
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Киев, Fox News, Политика
13:20 10.03.2025
 
США хотят увидеть желание мира со стороны Киева, считает Песков

Песков считает, что США ожидают увидеть от Украины на переговорах желание мира

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах украинской и американской сторон, которые должны состояться в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон в ходе данных переговоров хочет увидеть желание мира со стороны Киева.
"По Саудовской Аравии - здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Собственно, это, наверно, то, чего ждут все, - хотят ли действительно мира члены режима Зеленского или не хотят? С этим, конечно, очень важно и нужно определиться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях российской стороны от переговоров.
Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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ПолитикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСШАРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийКиевFox News
 
 
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