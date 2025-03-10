https://1prime.ru/20250310/peskov-855634274.html

В Кремле прокомментировали сворачивание программ "борьбы" с Россией в США

В Кремле прокомментировали сворачивание программ "борьбы" с Россией в США - 10.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали сворачивание программ "борьбы" с Россией в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:25+0300

2025-03-10T13:25+0300

2025-03-10T13:25+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы, отметив, что нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза. Журналист рассказал Пескову, что, по их данным, администрация президента США Дональда Трампа свернула или поставила на паузу программы, введенные в действие при администрации бывшего президента США Джо Байдена, которые были призваны противодействовать якобы угрозе диверсий со стороны России на территории США и Европы. "Вы знаете, дело в том, что это же эфемерная абсолютно кампания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в Соединенных Штатах, европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего. Это абсолютно пустые обвинения и эфемерные программы. Поэтому в данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250310/peskov-855633826.html

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россия, сша, дмитрий песков