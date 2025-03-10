https://1prime.ru/20250310/polety-855631397.html

Авиакомпания "Россия" расширит карту полетов на Boeing 747-400

Авиакомпания "Россия" расширит карту полетов на Boeing 747-400 - 10.03.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания "Россия" расширит карту полетов на Boeing 747-400

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") расширяет карту полетов на Boeing 747-400, среди новых направлений - Магадан, Южно-Сахалинск и Хабаровск,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:29+0300

2025-03-10T12:29+0300

2025-03-10T12:29+0300

бизнес

россия

boeing-747

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") расширяет карту полетов на Boeing 747-400, среди новых направлений - Магадан, Южно-Сахалинск и Хабаровск, сообщили РИА Новости в авиакомпании. В середине февраля генеральный директор "России" Ян Бург сообщал журналистам, что авиакомпания использует два Boeing 747, которые выполняют сравнительно короткие рейсы, такие как Москва-Сочи. Он рассказал о планах авиакомпании запустить рейсы еще в ряд городов - в частности, на Дальнем Востоке. "Авиакомпания расширяет карту полетов Boeing 747-400. Из новых городов стоит отметить Магадан, 9 марта выполнен в этот город первый рейс на этом типе", - сообщили в авиакомпании. Первый рейс в Хабаровск на Boeing 747-400 вылетел 6 марта, в Южно-Сахалинск полеты на этом самолете начнутся 12 марта, добавили там. Представитель "России" пояснил, что остальные шесть из восьми Boeing 747 авиакомпании сейчас находятся на техническом обслуживании. В парке авиакомпании - 136 воздушных судов, помимо восьми Boeing 747, есть еще 78 Superjet 100, 18 Airbus А319, 8 Airbus А320, 14 Boeing 737 и 10 Boeing 777. Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, boeing-747