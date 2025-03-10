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Политолог рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Политолог рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа - 10.03.2025, ПРАЙМ

Политолог рассказал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но это будет зависеть от политической линии... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T05:45+0300

2025-03-10T05:45+0300

2025-03-10T05:45+0300

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АНКАРА, 10 мар – ПРАЙМ. Стамбул может стать местом проведения вероятных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но это будет зависеть от политической линии Турции в сложившихся геополитических условиях, поделился своим предположением с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил ранее телеканал CNN. "По идее встреча Трампа и Путина может состояться в Стамбуле. Технически наиболее подходящей страной является Турция, но с политической точки зрения выделяются две страны: Саудовская Аравия и Индия. Возможность проведения переговоров в Стамбуле полностью зависит от того, какое место займет Турция в новом геостратегическом уравнении между США, Западом и Россией", - полагает собеседник агентства. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

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россия, мировая экономика, сша, стамбул, рф, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, cnn