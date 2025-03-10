https://1prime.ru/20250310/polsha-855643141.html

Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры

Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры - 10.03.2025, ПРАЙМ

Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры

Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:58+0300

2025-03-10T16:58+0300

2025-03-10T16:58+0300

вооружения

польша

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ВАРШАВА, 10 мар – ПРАЙМ. Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время презентации этой системы. По его словам, Польша формирует на восточной границе систему фортификационных сооружений и создает другие объекты в рамках программы "Восточный щит". "Мы приняли решение о приобретении современного оборудования, чтобы это делать быстрее и эффективнее", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что эта система может создавать "убежища, склады, ангары - это такой большой принтер". Министр указал, что Ultimate Building Machine появится в Польше благодаря сотрудничеству с США. "Это в очередной раз подчеркивает наше тесное взаимодействие", - отметил Косиняк-Камыш, поблагодарив дислоцированных в республике американских солдат за то, что они несут службу в Польше. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".

https://1prime.ru/20250307/konventsiya-855573661.html

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польша, нато