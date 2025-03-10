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Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры
Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры - 10.03.2025, ПРАЙМ
Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры
Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:58+0300
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2025-03-10T16:58+0300
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ВАРШАВА, 10 мар – ПРАЙМ. Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время презентации этой системы. По его словам, Польша формирует на восточной границе систему фортификационных сооружений и создает другие объекты в рамках программы "Восточный щит". "Мы приняли решение о приобретении современного оборудования, чтобы это делать быстрее и эффективнее", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что эта система может создавать "убежища, склады, ангары - это такой большой принтер". Министр указал, что Ultimate Building Machine появится в Польше благодаря сотрудничеству с США. "Это в очередной раз подчеркивает наше тесное взаимодействие", - отметил Косиняк-Камыш, поблагодарив дислоцированных в республике американских солдат за то, что они несут службу в Польше. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
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польша, нато
Польша приобрела "большой принтер" для строительства военной инфраструктуры
Польша купила "большой принтер" для возведения объектов военной инфраструктуры
ВАРШАВА, 10 мар – ПРАЙМ. Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время презентации этой системы.
По его словам, Польша формирует на восточной границе систему фортификационных сооружений и создает другие объекты в рамках программы "Восточный щит".
"Мы приняли решение о приобретении современного оборудования, чтобы это делать быстрее и эффективнее", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что эта система может создавать "убежища, склады, ангары - это такой большой принтер".
Министр указал, что Ultimate Building Machine появится в Польше благодаря сотрудничеству с США.
"Это в очередной раз подчеркивает наше тесное взаимодействие", - отметил Косиняк-Камыш, поблагодарив дислоцированных в республике американских солдат за то, что они несут службу в Польше.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Польша собирается выйти из Оттавской конвенции о противопехотных минах