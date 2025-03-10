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В США усомнились в возобновлении помощи Украине после сделки по ресурсам - 10.03.2025, ПРАЙМ
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В США усомнились в возобновлении помощи Украине после сделки по ресурсам
В США усомнились в возобновлении помощи Украине после сделки по ресурсам - 10.03.2025, ПРАЙМ
В США усомнились в возобновлении помощи Украине после сделки по ресурсам
Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:18+0300
2025-03-10T11:22+0300
политика
украина
сша
cbs
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу, возможно, потребуется нечто большее, сообщает телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники. "Дипломатические источники сообщили..., что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена", - говорится в сообщении телеканала. По мнению CBS, Трамп, возможно, захочет чего-то большего, чем соглашение по ресурсам, чтобы восстановить военную и разведывательную поддержку. При этом, как отмечает телеканал, его конкретные условия возобновления помощи остаются неясными.
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украина
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украина, сша, cbs
Политика, УКРАИНА, США, CBS
11:18 10.03.2025 (обновлено: 11:22 10.03.2025)
 
В США усомнились в возобновлении помощи Украине после сделки по ресурсам

CBS: признаков, что США возобновят помощь Киеву после сделки по ресурсам, нет

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу, возможно, потребуется нечто большее, сообщает телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники.
"Дипломатические источники сообщили..., что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена", - говорится в сообщении телеканала.
По мнению CBS, Трамп, возможно, захочет чего-то большего, чем соглашение по ресурсам, чтобы восстановить военную и разведывательную поддержку. При этом, как отмечает телеканал, его конкретные условия возобновления помощи остаются неясными.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
В Британии назвали "хорошей новостью" приостановку США военной помощи Киеву
4 марта, 15:31
 
ПолитикаУКРАИНАСШАCBS
 
 
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