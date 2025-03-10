Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/porsche-855649308.html
Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России
Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России - 10.03.2025, ПРАЙМ
Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России
Регистрация доменов официального представителя Porsche в России ООО "Порше Руссланд" является стандартной процедурой, поскольку срок регистрации существующих... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T23:03+0300
2025-03-10T23:03+0300
экономика
porsche
россия
бизнес
германия
ушедшие компании
https://cdnn.1prime.ru/img/83829/61/838296127_0:14:3109:1762_1920x0_80_0_0_54576eb36216e274530a475addbcfde0.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Регистрация доменов официального представителя Porsche в России ООО "Порше Руссланд" является стандартной процедурой, поскольку срок регистрации существующих подходит к концу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник Telegram-канал Mash написал о том, что в начале марта ООО "Порше Руссланд" подало документы на регистрацию российских доменов в 17 городах России. Указывалось, что большинство доменов являются практически копиями бывших представительств немецкого производителя автомобилей Porsche в России. "Регистрация доменов для дилерской сети Porsche является стандартной процедурой, так как срок регистрации существующих доменов подходит к концу", - говорится в сообщении. Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%). Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
https://1prime.ru/20241028/porsche-852480159.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83829/61/838296127_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_174a9c38395717593b4f7780de43a059.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
porsche, россия, бизнес, германия, ушедшие компании
Экономика, Porsche, РОССИЯ, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ушедшие компании
23:03 10.03.2025
 
Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России

Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в РФ - для обновления имеющихся

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкPorsche
Porsche - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Регистрация доменов официального представителя Porsche в России ООО "Порше Руссланд" является стандартной процедурой, поскольку срок регистрации существующих подходит к концу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник Telegram-канал Mash написал о том, что в начале марта ООО "Порше Руссланд" подало документы на регистрацию российских доменов в 17 городах России. Указывалось, что большинство доменов являются практически копиями бывших представительств немецкого производителя автомобилей Porsche в России.
"Регистрация доменов для дилерской сети Porsche является стандартной процедурой, так как срок регистрации существующих доменов подходит к концу", - говорится в сообщении.
Porsche - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
В Россию впервые привезли новый Porsche 911 Carrera 4 GTS
28 октября 2024, 23:05
Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%).
Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.
 
ЭкономикаPorscheРОССИЯБизнесГЕРМАНИЯушедшие компании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала