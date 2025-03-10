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Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России

Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России - 10.03.2025, ПРАЙМ

Porsche назвал стандартной процедурой регистрацию доменов в России

Регистрация доменов официального представителя Porsche в России ООО "Порше Руссланд" является стандартной процедурой, поскольку срок регистрации существующих... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T23:03+0300

2025-03-10T23:03+0300

2025-03-10T23:03+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Регистрация доменов официального представителя Porsche в России ООО "Порше Руссланд" является стандартной процедурой, поскольку срок регистрации существующих подходит к концу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в понедельник Telegram-канал Mash написал о том, что в начале марта ООО "Порше Руссланд" подало документы на регистрацию российских доменов в 17 городах России. Указывалось, что большинство доменов являются практически копиями бывших представительств немецкого производителя автомобилей Porsche в России. "Регистрация доменов для дилерской сети Porsche является стандартной процедурой, так как срок регистрации существующих доменов подходит к концу", - говорится в сообщении. Согласно данным ЕГРЮЛ, доли в ООО "Порше Руссланд" принадлежат немецким ООО "Порше центр Хоппегартен ГМБХ" (1%) и "Др. Инж. х.с.Ф. Порше Акционерное Общество" (99%). Компания Porsche прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.

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porsche, россия, бизнес, германия, ушедшие компании