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Виноделы и сыровары ЕС пригрозили Трампу последствиями пошлин США
Виноделы и сыровары ЕС пригрозили Трампу последствиями пошлин США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Виноделы и сыровары ЕС пригрозили Трампу последствиями пошлин США
Импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:37+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на продовольственные товары из ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. В 2024 году ЕС экспортировал в США продукты питания и напитки на 38 миллиардов евро. В феврале Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейский импорт. Согласно докладу Rabobank, сыр и вино окажутся двумя секторами, наиболее пострадавшими от пошлин. "Удар по объему продаж может быть очень и очень сильным", - подтвердил изданию Филиппо Марчи, генеральный директор итальянской молочной компании Granarolo, которая экспортирует пармезан в США. По словам Марчи, новая 25-процентная пошлина поднимет оптовую цену на пармезан в США почти на 50% выше, что сделает его недоступным для всех, кроме самых богатых потребителей. Аналогичные опасения испытывают французские виноделы, для которых США - крупнейший экспортный рынок вина и спиртных напитков, объем продаж которого в 2024 году достиг 3,8 миллиарда евро. "Нам придется экспортировать в другие страны", - заявил Александр Шартонь, чей дом шампанских вин Chartogne-Taillet продает в США 30% годового производства. Издание отмечает такой фактор как "непредсказуемость хаотичной политики" Трампа. Так, в 2019 году, когда Трамп вводил тарифы на европейские сыры, он сделал исключения для гауды и эдама, что было неожиданностью для самих производителей в голландском сыроваренном секторе.
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сша, дональд трамп, financial times, rabobank, ес, пошлины, сыр, вино, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, Financial Times, Rabobank, ЕС, пошлины, сыр, вино, Мировая экономика
Виноделы и сыровары ЕС пригрозили Трампу последствиями пошлин США
FT: сыр и вино могут больше всего пострадать от пошлин Трампа на товары из ЕС
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ.
Импорт в США французского шампанского и итальянского пармезана будет находиться под угрозой резкого сокращения, если президент Дональд Трамп введет пошлины на продовольственные товары из ЕС, пишет газета Financial Times
со ссылкой на представителей отрасли.
В 2024 году ЕС экспортировал в США продукты питания и напитки на 38 миллиардов евро. В феврале Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейский импорт.
Согласно докладу Rabobank, сыр и вино окажутся двумя секторами, наиболее пострадавшими от пошлин. "Удар по объему продаж может быть очень и очень сильным", - подтвердил изданию Филиппо Марчи, генеральный директор итальянской молочной компании Granarolo, которая экспортирует пармезан в США.
По словам Марчи, новая 25-процентная пошлина поднимет оптовую цену на пармезан в США почти на 50% выше, что сделает его недоступным для всех, кроме самых богатых потребителей.
Аналогичные опасения испытывают французские виноделы, для которых США - крупнейший экспортный рынок вина и спиртных напитков, объем продаж которого в 2024 году достиг 3,8 миллиарда евро.
"Нам придется экспортировать в другие страны", - заявил Александр Шартонь, чей дом шампанских вин Chartogne-Taillet продает в США 30% годового производства.
Издание отмечает такой фактор как "непредсказуемость хаотичной политики" Трампа. Так, в 2019 году, когда Трамп вводил тарифы на европейские сыры, он сделал исключения для гауды и эдама, что было неожиданностью для самих производителей в голландском сыроваренном секторе.
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