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Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах
Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах - 10.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах
Правительство России утвердило постановления о создании новых особых экономических зон в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, сообщили в российском | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:09+0300
2025-03-10T09:09+0300
экономика
рф
михаил мишустин
московская область
вологодская область
особая экономическая зона
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановления о создании новых особых экономических зон в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, сообщили в российском кабмине. "В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Постановления о создании трёх новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, а также Вологодской и Новосибирской областях подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Уточняется, что новая ОЭЗ промышленно-производственного типа "Вологодская" разместится в окрестностях столицы региона, а её резидентами станут шесть компаний, которые займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургическим производством, а также созданием домокомплектов и деревянных стройматериалов. "Суммарный объём инвестиций предприятий-резидентов составит более 8,7 млрд рублей. Кроме того, будет создано 788 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении кабмина. Кроме того, особая экономическая зона будет создана на территории двух районов Новосибирской области вблизи от столицы региона, там планируют работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 млрд рублей инвестиций и создадут более 700 новых рабочих мест. ОЭЗ "Большой Серпухов" начнёт свою работу на юге Московской области. "Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов с совокупным объёмом вложений более 8 млрд рублей и создать почти 900 новых рабочих мест. В частности, инвесторы хотят запустить производство лекарственных препаратов, наладить изготовление автономных устройств пожаротушения, разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, создать отечественное оборудование для исследования ДНК", - подчеркнули в правительстве РФ. Особые экономические зоны создаются в РФ для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
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рф
московская область
вологодская область
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рф, михаил мишустин, московская область, вологодская область, особая экономическая зона
Экономика, РФ, Михаил Мишустин, Московская область, Вологодская область, особая экономическая зона
09:09 10.03.2025
 
Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах

В Вологодской, Московской и Новосибирской областях создадут экономические зоны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановления о создании новых особых экономических зон в Вологодской, Московской и Новосибирской областях, сообщили в российском кабмине.
"В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Постановления о создании трёх новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Подмосковье, а также Вологодской и Новосибирской областях подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Уточняется, что новая ОЭЗ промышленно-производственного типа "Вологодская" разместится в окрестностях столицы региона, а её резидентами станут шесть компаний, которые займутся производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургическим производством, а также созданием домокомплектов и деревянных стройматериалов. "Суммарный объём инвестиций предприятий-резидентов составит более 8,7 млрд рублей. Кроме того, будет создано 788 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении кабмина.
Кроме того, особая экономическая зона будет создана на территории двух районов Новосибирской области вблизи от столицы региона, там планируют работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 млрд рублей инвестиций и создадут более 700 новых рабочих мест.
ОЭЗ "Большой Серпухов" начнёт свою работу на юге Московской области. "Там планируется реализовать семь инвестиционных проектов с совокупным объёмом вложений более 8 млрд рублей и создать почти 900 новых рабочих мест. В частности, инвесторы хотят запустить производство лекарственных препаратов, наладить изготовление автономных устройств пожаротушения, разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, создать отечественное оборудование для исследования ДНК", - подчеркнули в правительстве РФ.
Особые экономические зоны создаются в РФ для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
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ЭкономикаРФМихаил МишустинМосковская областьВологодская областьособая экономическая зона
 
 
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