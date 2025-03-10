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Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии
Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии - 10.03.2025, ПРАЙМ
Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии
Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, сообщила в понедельник благотворительная... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:23+0300
2025-03-10T16:23+0300
происшествия
великобритания
танкер
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, сообщила в понедельник благотворительная организация RNLI, занимающаяся спасением людей на воде. Ранее представитель береговой охраны сообщил о проведении операции после столкновения танкера и грузового судна у восточного побережья Британии. "Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения и что на обоих кораблях возник пожар", - приводит заявление RNLI телеканал Sky News. По данным телеканала, речь идёт о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
https://1prime.ru/20250310/tanker-855618294.html
великобритания
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великобритания, танкер
Происшествия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, танкер
16:23 10.03.2025
 
Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии

Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне после столкновения у берегов Британии

© Unsplash/Lyndon AntcliffМорские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Lyndon Antcliff
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, сообщила в понедельник благотворительная организация RNLI, занимающаяся спасением людей на воде.
Ранее представитель береговой охраны сообщил о проведении операции после столкновения танкера и грузового судна у восточного побережья Британии.
"Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения и что на обоих кораблях возник пожар", - приводит заявление RNLI телеканал Sky News.
По данным телеканала, речь идёт о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.
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ПроисшествияВЕЛИКОБРИТАНИЯтанкер
 
 
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