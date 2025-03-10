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Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии

Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии - 10.03.2025, ПРАЙМ

Пожар вспыхнул на танкере и грузовом судне у берегов Британии

Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, сообщила в понедельник благотворительная... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:23+0300

2025-03-10T16:23+0300

2025-03-10T16:23+0300

происшествия

великобритания

танкер

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пожар начался на нефтяном танкере и грузовом судне в Северном море после их столкновения у берегов Великобритании, сообщила в понедельник благотворительная организация RNLI, занимающаяся спасением людей на воде. Ранее представитель береговой охраны сообщил о проведении операции после столкновения танкера и грузового судна у восточного побережья Британии. "Поступили сообщения о том, что несколько человек покинули суда после столкновения и что на обоих кораблях возник пожар", - приводит заявление RNLI телеканал Sky News. По данным телеканала, речь идёт о танкере Stena Immaculate, который шел под флагом США, и контейнеровозе Solong под флагом Португалии.

https://1prime.ru/20250310/tanker-855618294.html

великобритания

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великобритания, танкер