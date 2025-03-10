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Правительство утвердило долгосрочный план развития минерально-сырьевой базы
Правительство утвердило долгосрочный план развития минерально-сырьевой базы - 10.03.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило долгосрочный план развития минерально-сырьевой базы
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации обновленной стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, сообщил глава кабмина... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:58+0300
2025-03-10T10:58+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации обновленной стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "О принятом решении в области добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе редких и редкоземельных металлов... Правительство утвердило комплексный план, который направлен на реализацию обновленной стратегии развития минерально-сырьевой базы, которая рассчитана до 2050 года", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что этот документ включает в себя большой комплекс мероприятий с конкретными сроками исполнения. "Чтобы нарастить усилия в этой сфере будем совершенствовать механизмы стимулирования работ по геологическому изучению недр, в частности, проведение исследований труднодоступных территорий, которые входят в зону особых интересов России, - это и Арктика, и Антарктика, и архипелаг Шпицберген, и мировой океан", - рассказал премьер. Мишустин отметил, что существенный блок задач в принятом плане посвящен увеличению поддержки инициатив отечественных разработчиков по созданию всего спектра технологий, оборудования, программного обеспечения, которые необходимы для освоения месторождений. "Коллеги, хочу обратить ваше внимание, что важно совместно с нашими регионами организовать эффективно работу по выполнению всех намеченных планов", - обратился глава кабмина к вице-премьерам.
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Экономика, Михаил Мишустин, АРКТИКА, минеральное сырье, правительство, Правительство РФ, полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых
Правительство утвердило долгосрочный план развития минерально-сырьевой базы
Мишустин: Россия усилит геологоразведку и освоение недр в стратегических регионах
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации обновленной стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"О принятом решении в области добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе редких и редкоземельных металлов... Правительство утвердило комплексный план, который направлен на реализацию обновленной стратегии развития минерально-сырьевой базы, которая рассчитана до 2050 года", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что этот документ включает в себя большой комплекс мероприятий с конкретными сроками исполнения.
"Чтобы нарастить усилия в этой сфере будем совершенствовать механизмы стимулирования работ по геологическому изучению недр, в частности, проведение исследований труднодоступных территорий, которые входят в зону особых интересов России, - это и Арктика, и Антарктика, и архипелаг Шпицберген, и мировой океан", - рассказал премьер.
Мишустин отметил, что существенный блок задач в принятом плане посвящен увеличению поддержки инициатив отечественных разработчиков по созданию всего спектра технологий, оборудования, программного обеспечения, которые необходимы для освоения месторождений.
"Коллеги, хочу обратить ваше внимание, что важно совместно с нашими регионами организовать эффективно работу по выполнению всех намеченных планов", - обратился глава кабмина к вице-премьерам.
Правительство утвердило создание особых экономических зон в трех регионах