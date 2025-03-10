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Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя только по спецзаписи - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя только по спецзаписи
Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя только по спецзаписи - 10.03.2025, ПРАЙМ
Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя только по спецзаписи
Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:55+0300
2025-03-10T14:55+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе. Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом. "Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказано в отзыве. Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья. По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
14:55 10.03.2025
 
Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя только по спецзаписи

Кабмин не поддержал проект о продаже алкоголя по спецзаписи на "Госуслугах"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только по специальной записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Кабмин отмечает, что из содержания законопроекта неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом.
"Не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказано в отзыве.
Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья.
По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.
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