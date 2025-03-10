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Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии
Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии - 10.03.2025, ПРАЙМ
Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T00:19+0300
2025-03-10T00:19+0300
экономика
мировая экономика
мексика
сша
канада
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года. "Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало. Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам. По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов. "Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум. Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором. "Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии. Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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мировая экономика, мексика, сша, канада, андрес мануэль лопес обрадор
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, США, КАНАДА, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
00:19 10.03.2025
 
Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии

Президент Мексики Шейнбаум назвала пять пунктов экономической стратегии правительства

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МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года.
"Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало.
Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам.
По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов.
"Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум.
Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором.
"Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии.
Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".
 
ЭкономикаМировая экономикаМЕКСИКАСШАКАНАДААндрес Мануэль Лопес Обрадор
 
 
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