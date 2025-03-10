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Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии
Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии - 10.03.2025, ПРАЙМ
Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T00:19+0300
2025-03-10T00:19+0300
2025-03-10T00:19+0300
экономика
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сша
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андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года.
"Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало.
Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам.
По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов.
"Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум.
Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором.
"Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии.
Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".
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мировая экономика, мексика, сша, канада, андрес мануэль лопес обрадор
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, США, КАНАДА, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии
Президент Мексики Шейнбаум назвала пять пунктов экономической стратегии правительства
МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года.
"Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало.
Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам.
По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов.
"Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум.
Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором.
"Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии.
Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".