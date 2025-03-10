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Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии

Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии - 10.03.2025, ПРАЙМ

Президент Мексики выделила пять пунктов экономической стратегии

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:19+0300

2025-03-10T00:19+0300

2025-03-10T00:19+0300

экономика

мировая экономика

мексика

сша

канада

андрес мануэль лопес обрадор

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МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила с публичным посланием, в котором выделила пять пунктов экономической стратегии правительства, действующего до конца 2030 года. "Мексика должна продолжать укреплять экономику, основанную на мексиканском гуманизме, который исходит снизу и стал возможен благодаря президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Было убедительно продемонстрировано, что поддержка экономики сверху порождает бедность и неравенство. С другой стороны, при поддержке снизу Мексика процветает", - заявила президент в ходе выступления на столичной площади Сокало. Публичное выступление президента было назначено в связи с перспективой взаимного с США ввода торговых пошлин, и изначально планировалось, что в этот день будут озвучены налоговые и иные меры Мексики в отношении США. Несмотря на то, что пошлины не были введены, выступление президента состоялось и было посвящено экономической политике правительства и его реформам. По словам Шейнбаум, правительство продолжит работу, руководствуясь принципами всеобщего блага должно действовать в соответствии со стратегией из пяти пунктов. "Во-первых, укрепление внутреннего рынка. Это означает дальнейшее повышение минимальной заработной платы и благосостояния наших людей. Во-вторых, повысить самообеспеченность основными продуктами питания и энергией. Главное, чтобы то, что мы потребляем в Мексике, производилось в Мексике. В-третьих, поощрять государственные инвестиции для стимулирования создания рабочих мест", - сказала Шейнбаум. Четвертым пунктом стратегии было заявлено содействие развитию национального производства для внутреннего рынка, а пятым стало укрепление программы социального обеспечения, на котором во многом основан политический проект правящего движения Morena, основанного экс-президентом Лопесом Обрадором. "Пенсии для пожилых людей, стипендии, поддержка людей с ограниченными возможностями, Sembrando Vida (программа поддержки высадки лесов), "Производство для благополучия", бесплатные удобрения и три новые программы. Поддержка всех женщин в возрасте от 60 до 64 лет. Стипендии для всех мальчиков и девочек в государственных школах. И программа оздоровления, забота о здоровье "дома за домом"", - пояснила президент пятый пункт экономической стратегии. Заметную часть послания Шейнбаум посвятила отношениям с США, назвав достижением договоренность о паузе в введении пошлин. По словам политика, пошлины США будут применяться только к тем странам, которые облагают сборами товары из Соединенных Штатов. Однако, поскольку между США, Канадой и Мексикой существует соглашение о свободной торговле, Вашингтону "не придется применять взаимные пошлины".

мексика

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, мексика, сша, канада, андрес мануэль лопес обрадор