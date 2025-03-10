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Задержанный в Приморье танкер выплатил зарплату и доставил продукты - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Задержанный в Приморье танкер выплатил зарплату и доставил продукты
Задержанный в Приморье танкер выплатил зарплату и доставил продукты - 10.03.2025, ПРАЙМ
Задержанный в Приморье танкер выплатил зарплату и доставил продукты
Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T05:45+0300
2025-03-10T05:45+0300
бизнес
россия
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – ПРАЙМ. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов. "Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры морякам полностью выплатили долги за три месяца - 200 тысяч долларов", - сказал Суханов. По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов. "Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят", - сказал Суханов. Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.
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192
40
192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
05:45 10.03.2025
 
Задержанный в Приморье танкер выплатил зарплату и доставил продукты

Судовладелец задержанного в Приморье танкера выплатил зарплату и доставил продукты

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – ПРАЙМ. Судовладелец иностранного танкера Sagar Violet под флагом Палау, который был задержан на рейде порта Находка в Приморье за трехмесячные долги российским морякам и нарушения со снабжением, выплатил зарплату и доставил на борт продукты, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали РИА Новости, что проводится проверка соблюдения прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и Caroline Bezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов. Позже экипажу Caroline Bezengi (флаг Палау), который не получал зарплату 2,5 месяца, выплатили долги в 20 миллионов рублей. Танкер Sagar Violet, моряки с которого жаловались на трехмесячные долги и сложности со списанием с судна, а также на проблемы с продовольствием, задержали на рейде Находки 6 марта до устранения нарушений, сообщал Суханов РИА Новости. Он отмечал, что сумма долга морякам составляет 200 тысяч долларов.
"Благодаря сотрудничеству профсоюза и Дальневосточной транспортной прокуратуры морякам полностью выплатили долги за три месяца - 200 тысяч долларов", - сказал Суханов.
По его словам, на борт привезли свежие продукты. Также найдена замена морякам, у которых завершились сроки контрактов.
"Сейчас ведомость предоставят портовому инспектору и транспортному прокурору, и судно отпустят", - сказал Суханов.
Он добавил, что российский экипаж поблагодарил профсоюз за помощь.
 
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