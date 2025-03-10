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Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 миллиарда рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 миллиарда рублей
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 миллиарда рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 миллиарда рублей
Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T06:27+0300
2025-03-10T06:27+0300
экономика
банки
общество
москва
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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в связи с отсутствием у него какого-либо имущества и наследников, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. В июле прошлого года РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что Мавроди оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Мавроди нет какого-либо имущества, в том числе того, которое могли бы принять наследники. Также у Мавроди нет наследников, принявших наследство. На сайте судебных приставов в настоящее время также отсутствует какая-либо информация об исполнительных производствах и долгах Мавроди. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что у умершего со дня смерти так и не нашлось наследников, а наследственное дело не было открыто. Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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банки, общество , москва
Экономика, Банки, Общество , МОСКВА
06:27 10.03.2025
 
Приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 миллиарда рублей

Судебные приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Судебные приставы прекратили взыскание с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей в связи с отсутствием у него какого-либо имущества и наследников, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В июле прошлого года РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов сообщало, что Мавроди оставил долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов на 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ".
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, у Мавроди нет какого-либо имущества, в том числе того, которое могли бы принять наследники. Также у Мавроди нет наследников, принявших наследство.
На сайте судебных приставов в настоящее время также отсутствует какая-либо информация об исполнительных производствах и долгах Мавроди.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что у умершего со дня смерти так и не нашлось наследников, а наследственное дело не было открыто.
Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды.
В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
 
ЭкономикаБанкиОбществоМОСКВА
 
 
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