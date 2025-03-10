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AliExpress выбыл из топ-10 онлайн-продавцов в России

AliExpress выбыл из топ-10 онлайн-продавцов в России - 10.03.2025, ПРАЙМ

AliExpress выбыл из топ-10 онлайн-продавцов в России

По итогам 2024 года AliExpress и "Ситилинк" выбыли из числа крупнейших российских игроков онлайн-торговли, передает РБК со ссылкой на данные аналитической... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T10:46+0300

2025-03-10T10:46+0300

2025-03-10T11:13+0300

экономика

россия

aliexpress

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. По итогам 2024 года AliExpress и "Ситилинк" выбыли из числа крупнейших российских игроков онлайн-торговли, передает РБК со ссылкой на данные аналитической компании INFOLine.Отмечается, что Wildberries и Ozon, два крупнейших онлайн-ритейлера в России, увеличили свою долю на рынке интернет-торговли до 56,7 % к концу 2024 года. Доля первой десятки магазинов в общем объеме онлайн-торговли также выросла на 6 процентных пунктов, достигнув 81%.Выручка AliExpress в России сократилась на 36 % до 10,5 млрд рублей, что компания объяснила сокращением локального бизнеса. В то же время AliExpress сосредоточился на поддержке трансграничной торговли, развитии логистики и улучшении доставки заказов для покупателей.Михаил Бурмистров, генеральный директор "INFOLine-Аналитика", считает, что результаты AliExpress и Citilink связаны с усилением конкуренции в маркетплейс-сегменте, а также с финансовыми трудностями, с которыми столкнулась "Ситилинк" в конце 2023 года и которые сказались на продажах в 2024 году.

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россия, aliexpress