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Продажи новых автомобилей в России с конца марта начнут восстанавливаться - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей в России с конца марта начнут восстанавливаться
Продажи новых автомобилей в России с конца марта начнут восстанавливаться - 10.03.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей в России с конца марта начнут восстанавливаться
Рынок новых легковых автомобилей в России с конца марта начнет восстанавливаться после спада февраля, в целом снижение продаж этой весной составит не более 10%... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T03:32+0300
2025-03-10T03:32+0300
бизнес
россия
москва
рф
альфа-лизинг
минпромторг
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей в России с конца марта начнет восстанавливаться после спада февраля, в целом снижение продаж этой весной составит не более 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов. По данным Минпромторга России, в феврале продажи новых легковых автомобилей составили 77,3 тысячи штук, что на 25% ниже, чем годом ранее. "Продажи автомобилей в феврале, традиционно, невысокие. Но с конца марта, в апреле и в мае рынок в любом случае ждет подъем. И в этом году он, независимо от решения Центробанка 21 марта, будет значительным… Прошлогодних показателей продаж весной 2025 года ждать не стоит, но в итоге они должны снизиться не более, чем на 10%", - сказал Агаджанов, отвечая на вопрос о продажах новых машин в РФ. Среди причин восстановления продаж новых машин он указывает малое количество достойных автомобилей на вторичном рынке, стоимость которых не приближается к стоимости новых машин. Также подтолкнуть к покупке новой машины в нынешних условиях может возможность рефинансирования кредита, когда ключевую ставку понизят, считает Агаджанов. При этом управляющий директор компании не ожидает роста реализации подержанных машин, так как россияне не спешат продавать имеющиеся транспортные средства в условиях недоступности новых автомобилей. "Все это может привести не только к стагнации авторынка, но и к росту среднего срока владения авто", - добавил он.
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бизнес, россия, москва, рф, альфа-лизинг, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Альфа-Лизинг, Минпромторг
03:32 10.03.2025
 
Продажи новых автомобилей в России с конца марта начнут восстанавливаться

Эксперт Агаджанов: рынок новых автомобилей в России с конца марта начнет восстанавливаться

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Рынок новых легковых автомобилей в России с конца марта начнет восстанавливаться после спада февраля, в целом снижение продаж этой весной составит не более 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.
По данным Минпромторга России, в феврале продажи новых легковых автомобилей составили 77,3 тысячи штук, что на 25% ниже, чем годом ранее.
"Продажи автомобилей в феврале, традиционно, невысокие. Но с конца марта, в апреле и в мае рынок в любом случае ждет подъем. И в этом году он, независимо от решения Центробанка 21 марта, будет значительным… Прошлогодних показателей продаж весной 2025 года ждать не стоит, но в итоге они должны снизиться не более, чем на 10%", - сказал Агаджанов, отвечая на вопрос о продажах новых машин в РФ.
Среди причин восстановления продаж новых машин он указывает малое количество достойных автомобилей на вторичном рынке, стоимость которых не приближается к стоимости новых машин. Также подтолкнуть к покупке новой машины в нынешних условиях может возможность рефинансирования кредита, когда ключевую ставку понизят, считает Агаджанов.
При этом управляющий директор компании не ожидает роста реализации подержанных машин, так как россияне не спешат продавать имеющиеся транспортные средства в условиях недоступности новых автомобилей. "Все это может привести не только к стагнации авторынка, но и к росту среднего срока владения авто", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФАльфа-ЛизингМинпромторг
 
 
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