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Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились

Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились - 10.03.2025, ПРАЙМ

Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились

Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились в ночь на понедельник, центр румынской столицы остается под контролем сил правопорядка, сообщает... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T05:09+0300

2025-03-10T05:09+0300

2025-03-10T05:09+0300

общество

румыния

кишинев

бухарест

кэлин джеорджеску

цик

нато

конституционный суд

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КИШИНЕВ, 10 мар - ПРАЙМ. Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились в ночь на понедельник, центр румынской столицы остается под контролем сил правопорядка, сообщает телеканал Realitatea Plus, который вел трансляцию событий. ЦИК Румынии ранее аннулировал кандидатуру политика Кэлина Джеорджеску десятью голосами "за" и четырьмя "против". Узнав о решении, сторонники оппозиции вышли на протест перед зданием избиркомa. Часть протестующих снесли ограждение, установленное жандармами, бросали бутылки и различные предметы, а также вступили в стычки с силами правопорядка. В ходе столкновений протестующие разделились на несколько групп и рассредоточились по центру столицы. Часть демонстрантов вышла на бульвар, соединяющий площадь Университета и площадь Объединения, зажгла костер посреди улицы. Ряд оппозиционных партий заявили, что протесты продолжатся и в понедельник, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации. Один из лидеров оппозиции, председатель партии "Альянс за объединение румын" AUR) Джеoрдже Симион выразил уверенность, что на новую акцию выйдет еще больше людей, отметив, что почти 99% участников являются мирными гражданами. "За исключением нескольких провокаторов, подосланных системой. Происходящее - лишь дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от незаконного решения Центральной избирательной комиссии", - сказал Симион в видеообращении в соцсетях. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

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общество , румыния, кишинев, бухарест, кэлин джеорджеску, цик, нато, конституционный суд