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Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились
Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились - 10.03.2025, ПРАЙМ
Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились
Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились в ночь на понедельник, центр румынской столицы остается под контролем сил правопорядка, сообщает... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T05:09+0300
2025-03-10T05:09+0300
общество
румыния
кишинев
бухарест
кэлин джеорджеску
цик
нато
конституционный суд
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КИШИНЕВ, 10 мар - ПРАЙМ. Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились в ночь на понедельник, центр румынской столицы остается под контролем сил правопорядка, сообщает телеканал Realitatea Plus, который вел трансляцию событий. ЦИК Румынии ранее аннулировал кандидатуру политика Кэлина Джеорджеску десятью голосами "за" и четырьмя "против". Узнав о решении, сторонники оппозиции вышли на протест перед зданием избиркомa. Часть протестующих снесли ограждение, установленное жандармами, бросали бутылки и различные предметы, а также вступили в стычки с силами правопорядка. В ходе столкновений протестующие разделились на несколько групп и рассредоточились по центру столицы. Часть демонстрантов вышла на бульвар, соединяющий площадь Университета и площадь Объединения, зажгла костер посреди улицы. Ряд оппозиционных партий заявили, что протесты продолжатся и в понедельник, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации. Один из лидеров оппозиции, председатель партии "Альянс за объединение румын" AUR) Джеoрдже Симион выразил уверенность, что на новую акцию выйдет еще больше людей, отметив, что почти 99% участников являются мирными гражданами. "За исключением нескольких провокаторов, подосланных системой. Происходящее - лишь дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от незаконного решения Центральной избирательной комиссии", - сказал Симион в видеообращении в соцсетях. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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общество , румыния, кишинев, бухарест, кэлин джеорджеску, цик, нато, конституционный суд
Общество , РУМЫНИЯ, Кишинев, Бухарест, Кэлин Джеорджеску, ЦИК, НАТО, Конституционный суд
05:09 10.03.2025
 
Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились

Realitatea Plus: в Бухаресте завершились протесты сторонников оппозиции

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КИШИНЕВ, 10 мар - ПРАЙМ. Протесты сторонников оппозиции в Бухаресте завершились в ночь на понедельник, центр румынской столицы остается под контролем сил правопорядка, сообщает телеканал Realitatea Plus, который вел трансляцию событий.
ЦИК Румынии ранее аннулировал кандидатуру политика Кэлина Джеорджеску десятью голосами "за" и четырьмя "против". Узнав о решении, сторонники оппозиции вышли на протест перед зданием избиркомa.
Часть протестующих снесли ограждение, установленное жандармами, бросали бутылки и различные предметы, а также вступили в стычки с силами правопорядка. В ходе столкновений протестующие разделились на несколько групп и рассредоточились по центру столицы. Часть демонстрантов вышла на бульвар, соединяющий площадь Университета и площадь Объединения, зажгла костер посреди улицы.
Ряд оппозиционных партий заявили, что протесты продолжатся и в понедельник, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации. Один из лидеров оппозиции, председатель партии "Альянс за объединение румын" AUR) Джеoрдже Симион выразил уверенность, что на новую акцию выйдет еще больше людей, отметив, что почти 99% участников являются мирными гражданами.
"За исключением нескольких провокаторов, подосланных системой. Происходящее - лишь дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от незаконного решения Центральной избирательной комиссии", - сказал Симион в видеообращении в соцсетях.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
 
ОбществоРУМЫНИЯКишиневБухарестКэлин ДжеорджескуЦИКНАТОКонституционный суд
 
 
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