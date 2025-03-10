https://1prime.ru/20250310/putin-855620326.html

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО - 10.03.2025, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Глава государства Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность обеспечить статус ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T10:20+0300

2025-03-10T10:20+0300

2025-03-10T10:22+0300

россия

владимир путин

сво

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность обеспечить статус ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции", - сказано в тексте перечня поручений.Российский лидер также поручил кабмину рассмотреть возможность расширения социальной поддержки детям погибших героев спецоперации на их младших братьев и сестер. Поручения должны быть исполнены до 30 марта и до 7 апреля соответственно.Кроме того, правительство также поручено включить взрослых детей, чьи родители погибли в ходе участия в специальной военной операции, в список получателей выплат в связи с гибелью бойцов.

https://1prime.ru/20250306/standart-855541756.html

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россия, владимир путин, сво