https://1prime.ru/20250310/putin-855620438.html

Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО

Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО - 10.03.2025, ПРАЙМ

Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональной социальной поддержки для участников СВО и их семей, сообщается на сайте Кремля. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T10:22+0300

2025-03-10T10:22+0300

2025-03-10T10:22+0300

россия

владимир путин

сергей собянин

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соцподдержка

меры соцподдержкии

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональной социальной поддержки для участников СВО и их семей, сообщается на сайте Кремля.Глава государства утвердил список поручений после посещения центра "Защитники Отечества". Согласно документу, опубликованном на сайте Кремля, Комиссия Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с руководством регионов должна изучить существующие меры соцподдержки в российских субъектах и на основе этого разработать базовый стандарт для участников СВО и их семей, а также родственников погибших военнослужащих.Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.

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россия, владимир путин, сергей собянин, москва, сво, участники сво, соцподдержка, меры соцподдержкии