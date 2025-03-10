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Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО
Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО - 10.03.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональной социальной поддержки для участников СВО и их семей, сообщается на сайте Кремля. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:22+0300
2025-03-10T10:22+0300
2025-03-10T10:22+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональной социальной поддержки для участников СВО и их семей, сообщается на сайте Кремля.Глава государства утвердил список поручений после посещения центра "Защитники Отечества". Согласно документу, опубликованном на сайте Кремля, Комиссия Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с руководством регионов должна изучить существующие меры соцподдержки в российских субъектах и на основе этого разработать базовый стандарт для участников СВО и их семей, а также родственников погибших военнослужащих.Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.
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РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Собянин, МОСКВА, СВО, участники СВО, Соцподдержка, меры соцподдержкии
Путин поручил создать единый стандарт соцподдержки для участников СВО
По распоряжению Путина единый стандарт соцподдержки участников СВО появится в апреле
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональной социальной поддержки для участников СВО и их семей, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил список поручений после посещения центра "Защитники Отечества".
Согласно документу, опубликованном на сайте Кремля, Комиссия Госсовета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с руководством регионов должна изучить существующие меры соцподдержки в российских субъектах и на основе этого разработать базовый стандарт для участников СВО и их семей, а также родственников погибших военнослужащих.
Срок исполнения поручения - 7 апреля 2025 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и высшие должностные лица субъектов.
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