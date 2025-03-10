Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250310/putin-855643450.html
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО - 10.03.2025, ПРАЙМ
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
Глава государства Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:12+0300
2025-03-10T17:12+0300
россия
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_16988283507e92268a1ed7b16b99f3d8.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. "Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в тексте документа.Согласно документу, комиссия будет контролировать соответствующие меры помощи в регионах, а возглавит ее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Основные задачи комиссии будут включать мониторинг и анализ помощи ветеранам боевых действий и их семьям, а также адаптацию ветеранов к мирной жизни.Комиссия также будет заниматься организацией социальной поддержки и помощи участникам военных действий и их семьям.
https://1prime.ru/20250310/peskov-855633198.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855320434_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_e05aa801511eb0504ba457792c0c8471.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, госсовет
РОССИЯ, Владимир Путин, Госсовет
17:12 10.03.2025
 
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО

Путин поручил образовать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.
"Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в тексте документа.
Согласно документу, комиссия будет контролировать соответствующие меры помощи в регионах, а возглавит ее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Основные задачи комиссии будут включать мониторинг и анализ помощи ветеранам боевых действий и их семьям, а также адаптацию ветеранов к мирной жизни.
Комиссия также будет заниматься организацией социальной поддержки и помощи участникам военных действий и их семьям.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
13:11
 
РОССИЯВладимир ПутинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала