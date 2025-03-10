https://1prime.ru/20250310/putin-855643450.html
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО - 10.03.2025, ПРАЙМ
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
Глава государства Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:12+0300
2025-03-10T17:12+0300
2025-03-10T17:12+0300
россия
владимир путин
госсовет
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. "Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в тексте документа.Согласно документу, комиссия будет контролировать соответствующие меры помощи в регионах, а возглавит ее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Основные задачи комиссии будут включать мониторинг и анализ помощи ветеранам боевых действий и их семьям, а также адаптацию ветеранов к мирной жизни.Комиссия также будет заниматься организацией социальной поддержки и помощи участникам военных действий и их семьям.
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россия, владимир путин, госсовет
РОССИЯ, Владимир Путин, Госсовет
Путин учредил комиссию Госсовета по вопросу поддержки участников СВО
Путин поручил образовать комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.
"Образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей", - сказано в тексте документа.
Согласно документу, комиссия будет контролировать соответствующие меры помощи в регионах, а возглавит ее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Основные задачи комиссии будут включать мониторинг и анализ помощи ветеранам боевых действий и их семьям, а также адаптацию ветеранов к мирной жизни.
Комиссия также будет заниматься организацией социальной поддержки и помощи участникам военных действий и их семьям.
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