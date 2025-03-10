https://1prime.ru/20250310/rada-855633715.html

Депутат Рады заявил, что рейтинги Зеленского "рисуют" по заказу

Депутат Рады заявил, что рейтинги Зеленского "рисуют" по заказу - 10.03.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады заявил, что рейтинги Зеленского "рисуют" по заказу

Украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Владимира Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит, считает... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:19+0300

2025-03-10T13:19+0300

2025-03-10T13:19+0300

политика

украина

владимир зеленский

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Владимира Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Полностью контролируя медиапространство и запугав людей силовой мобилизацией, Зеленский может требовать от социологов любых показателей... После того, как департамент DOGE в США "выключил" USAID, Зеленский и его офис - точно единственный клиент социологов, которые получают "броню" от армии, если их цифры удовлетворяют офис президента. Таким образом, у социолога на Украине очень простой выбор - или рисовать Зеленскому 57%, или даже 68% (как в сказке "кто похвалит меня лучше всех"), или отправиться сдохнуть в окопы. Это самое точное объяснение цифр рейтинга, которые рисует себе Зеленский. Между тем рядовые украинцы его люто ненавидят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Как утверждает Дубинский, до сокращения присутствия USAID на Украине, только это агентство могло "заказывать" результаты социологических исследований в стране, но даже оно по мнению депутата преследовало одну с Зеленским цель - бесконечное продолжение боевых действий. Сейчас же, пишет Дубинский, даже USAID не в состоянии вмешаться в создание выгодной Зеленскому социологической картинки.

https://1prime.ru/20250310/zelenskiy-855622586.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, рада