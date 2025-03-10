https://1prime.ru/20250310/raskhody-855646128.html

Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 марта исполнены на 16% от плана

Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 марта исполнены на 16% от плана - 10.03.2025, ПРАЙМ

Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 марта исполнены на 16% от плана

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 марта 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 941 миллиард рублей, или на 16%... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T18:23+0300

2025-03-10T18:23+0300

2025-03-10T18:23+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 марта 2025 года, по предварительным данным, исполнены на 941 миллиард рублей, или на 16% от годового плана за 2025 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 марта 2025 года – составило 941,0 млрд рублей или 16,0% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. На 1 марта лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Кадры" - 49,3%, "Экологическое благополучие" - 24%, "Семья" - 21,2%, "Продолжительная и активная жизнь" - 20,7% и "Молодежь и дети" - 15,3%. За ними следуют нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" - 14,4%, "Эффективная транспортная система" - 11,9%, "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - 10,0%, "Инфраструктура для жизни" - 9,2%, "Туризм и гостеприимство" - 8,8%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 3,8%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 2,4%, "Беспилотные авиационные системы" - 1,8%, а также "Новые технологии сбережения здоровья" - 1,6%. Уровень исполнения остальных нацпроектов, как следует из материалов, пока самый низкий. Среди них - "Эффективная и конкурентная экономика" - 1,3%, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 1,3%, "Новые материалы и химия" - 0,1%. Среди тех нацпроектов, у которых уровень исполнения нулевой, находятся "Средства производства и автоматизации" и "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

https://1prime.ru/20241220/siluanov-853758729.html

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