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Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине
Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине
США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:40+0300
2025-03-10T16:40+0300
сша
украина
стив уиткофф
fox news
дональд трамп
разведка
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.Как заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News, Вашингтон никогда не отключал передачу разведданных для Киева, необходимых для обороны украинцев.Кроме того, он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии."Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
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сша, украина, стив уиткофф, fox news, дональд трамп, разведка
США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Fox News, Дональд Трамп, разведка
16:40 10.03.2025
 
Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине

Уиткофф: США продолжают делиться с Украиной разведданными для оборонных нужд

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Как заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News, Вашингтон никогда не отключал передачу разведданных для Киева, необходимых для обороны украинцев.
Кроме того, он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии.
"Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Лондон видит угрозу в диалоге США и России по Украине, заявили в СВР
14:51
 
СШАУКРАИНАСтив УиткоффFox NewsДональд Трампразведка
 
 
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