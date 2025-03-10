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Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине

Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине

США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:40+0300

2025-03-10T16:40+0300

2025-03-10T16:40+0300

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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.Как заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News, Вашингтон никогда не отключал передачу разведданных для Киева, необходимых для обороны украинцев.Кроме того, он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии."Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.

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сша, украина, стив уиткофф, fox news, дональд трамп, разведка