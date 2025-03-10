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Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине
Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине - 10.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине
США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:40+0300
2025-03-10T16:40+0300
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.Как заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News, Вашингтон никогда не отключал передачу разведданных для Киева, необходимых для обороны украинцев.Кроме того, он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии."Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
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США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Fox News, Дональд Трамп, разведка
Спецпосланник Трампа отрицает остановку США передачи разведданных Украине
Уиткофф: США продолжают делиться с Украиной разведданными для оборонных нужд
ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США по-прежнему предоставляют Украине разведывательную информацию для ее оборонных нужд, сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Как заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News, Вашингтон никогда не отключал передачу разведданных для Киева, необходимых для обороны украинцев.
Кроме того, он добавил, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече американских и украинских представителей в Саудовской Аравии.
"Я ожидаю, что этот вопрос будет фигурировать в ходе наших предстоящих контактов с украинской стороной", - добавил Уиткофф.
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