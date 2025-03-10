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Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

Названы регионы с самым низким уровнем безработицы - 10.03.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов в конце 2024 года был зафиксирован в Москве и Амурской области, самый высокий – в Ингушетии и... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:22+0300

2025-03-10T00:22+0300

2025-03-10T00:22+0300

общество

экономика

россия

рф

москва

амурская область

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МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов в конце 2024 года был зафиксирован в Москве и Амурской области, самый высокий – в Ингушетии и Карачаево-Черкессии, свидетельствует исследование РИА Новости. СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ На фоне дефицита кадров в России уже достаточно длительное время прослеживается тенденция снижения уровня безработицы. По итогам четвертого квартала 2024 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 470 тысяч человек. В числе основных причин низкой безработицы эксперты выделяют высокие потребности в персонале со стороны предприятий ОПК, спрос в импортозамещающих производствах, демографические проблемы, снижение миграционных потоков. По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале (последние доступные данные) 2024 года россияне в среднем затрачивали пять месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года срок поиска работы снизился более чем на полмесяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 16,1% до 12,3%. Безработица в четвертом квартале сократилась почти во всех регионах, и при этом в подавляющем большинстве субъектов РФ она составила менее 5%. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости, подготовили рейтинг регионов РФ по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2024 года. ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 0,9%, что является историческим минимумом. Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика. Всего же в 53 регионах безработица в четвертом квартале 2024 года была ниже общероссийского уровня, еще в двух субъектах РФ безработица соответствовала общероссийскому уровню. Таким образом, выше, чем по стране в целом уровень безработицы был в 30 регионах, из которых в двух безработица превысила 10%. Наиболее высокий уровень безработицы в Республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 25,5%. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года безработица снизилась в 76 регионах. Самое заметное снижение уровня безработицы произошло в Кабардино-Балкарской Республике, где снижение составило 4,0 процентных пункта, Архангельской области (-3,3 п.п.) и в Карачаево-Черкесской Республике (-3,1 п.п.). Еще в пяти регионах показатель сократился на 2 и более процентных пункта. Это Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Забайкальский край. Рост безработицы зафиксирован только в Чукотском автономном округе (+0,6 п.п.), Кемеровской области (+0,1 п.п.) и в Республике Хакасия (+0,1 п.п.). В шести субъектах РФ показатель сохранился на прежнем уровне. ВРЕМЯ ПОИСКА РАБОТЫ Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2024 года варьировалось от 11 дней до 12,4 месяцев. Быстрее всех могут найти работу (время поиска менее трех месяцев) жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Астраханской области, Белгородской области, Чукотского автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Ульяновской области и в Московской области. Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Еврейской автономной области, где работу придется искать больше года, Республике Хакасия (9 месяцев) и в Забайкальском крае (9 месяцев). Всего же в 17 регионах среднее время поиска работы превышает полгода. Эксперты полагают, что в 2025 году можно ожидать увеличения безработицы относительно достигнутого исторического минимума, что во многом будет связно с замедлением темпов экономики вследствие высоких ставок кредитования, а также ограниченным потенциалом производственных мощностей. В тоже время с учетом складывающейся ситуации на рынке труда уровень безработицы вряд ли превысит трехпроцентную отметку.

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общество , россия, рф, москва, амурская область