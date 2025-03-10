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Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей
Почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), являются... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:29+0300
2025-03-10T17:29+0300
финансы
росприроднадзор
роснефть
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), являются задолженностью по плате за вред окружающей среде за 2021 год, следует из данных Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа. Управление Росприроднадзора подало иск в суд 3 марта. Сумма исковых требований – 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным судебной картотеки, истец требует взыскать с "РН-Юганскнефтегаз" задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854,1 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545,3 миллиона рублей. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.
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финансы, росприроднадзор, роснефть
Финансы, Росприроднадзор, Роснефть
17:29 10.03.2025
 
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей

Росприроднадзор требует с дочки "Роснефти" 1,4 млрд руб за вред окружающей среде

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПавильон "Роснефти".
Павильон Роснефти. - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), являются задолженностью по плате за вред окружающей среде за 2021 год, следует из данных Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.
Управление Росприроднадзора подало иск в суд 3 марта. Сумма исковых требований – 1,4 миллиарда рублей.
Согласно данным судебной картотеки, истец требует взыскать с "РН-Юганскнефтегаз" задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854,1 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545,3 миллиона рублей.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Минэкономики Германии заявило о продлении управления активами "Роснефти"
6 марта, 18:59
 
ФинансыРосприроднадзорРоснефть
 
 
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