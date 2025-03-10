https://1prime.ru/20250310/rosneft-855644336.html
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей - 10.03.2025, ПРАЙМ
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей
Почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), являются... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:29+0300
2025-03-10T17:29+0300
2025-03-10T17:29+0300
финансы
росприроднадзор
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/81/826938129_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba0490b57b3295747efe02f961c89552.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), являются задолженностью по плате за вред окружающей среде за 2021 год, следует из данных Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа. Управление Росприроднадзора подало иск в суд 3 марта. Сумма исковых требований – 1,4 миллиарда рублей. Согласно данным судебной картотеки, истец требует взыскать с "РН-Юганскнефтегаз" задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854,1 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545,3 миллиона рублей. Суд иск принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.
https://1prime.ru/20250306/aktivy-855544938.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/81/826938129_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_aff1e1021f466d5d977869e631d1beb4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, росприроднадзор, роснефть
Финансы, Росприроднадзор, Роснефть
Росприроднадзор потребовал с "Роснефти" 1,4 миллиарда рублей
Росприроднадзор требует с дочки "Роснефти" 1,4 млрд руб за вред окружающей среде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 1,4 миллиарда рублей, которые Северо-Уральское управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (принадлежит "Роснефти"), являются задолженностью по плате за вред окружающей среде за 2021 год, следует из данных Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа.
Управление Росприроднадзора подало иск в суд 3 марта. Сумма исковых требований – 1,4 миллиарда рублей.
Согласно данным судебной картотеки, истец требует взыскать с "РН-Юганскнефтегаз" задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в размере 854,1 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное и неполное внесение платы в размере 545,3 миллиона рублей.
Суд иск принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.
Минэкономики Германии заявило о продлении управления активами "Роснефти"