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Россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение
Россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение - 10.03.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение
Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T02:50+0300
2025-03-10T02:50+0300
финансы
экономика
россия
москва
госдума
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фнс
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысяч рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей. Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что при оплате дорогостоящего лечения лимит суммы вычета неограничен, то есть вернуть можно будет 13% от всех потраченных средств, независимо от итоговой стоимости. Он отметил, что это возможно только, если такие услуги находятся в перечне дорогостоящих видов лечения, к которым относятся услуги по ортопедическому лечению врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичная медпомощь, а также процедуры ЭКО. "Например, если человек провел операцию по коррекции зрения в 2024 году и заплатил за нее 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет оформить вычет на 13% только от 150 тысяч и вернуть себе 19,5 тысяч рублей. Важно то, что оформить налоговый вычет можно только в течение трех лет", - подчеркнул он. Леонов добавил, что оформить вычет можно либо лично в отделении налоговой инспекции, либо на сайте ФНС. По его словам, при оформлении вычета на оплату лекарств нужны рецепты или выписка из медкарты, а также сканы чеков. Кроме того, для получения вычета за лечение потребуется только одна справка об оплате медуслуг из медучреждения.
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финансы, россия, москва, госдума, фнс россии, фнс
Финансы, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, ФНС России, ФНС
02:50 10.03.2025
 
Россияне смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение

Депутат Леонов: россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысяч рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей. Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС", - сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что при оплате дорогостоящего лечения лимит суммы вычета неограничен, то есть вернуть можно будет 13% от всех потраченных средств, независимо от итоговой стоимости. Он отметил, что это возможно только, если такие услуги находятся в перечне дорогостоящих видов лечения, к которым относятся услуги по ортопедическому лечению врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичная медпомощь, а также процедуры ЭКО.
"Например, если человек провел операцию по коррекции зрения в 2024 году и заплатил за нее 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет оформить вычет на 13% только от 150 тысяч и вернуть себе 19,5 тысяч рублей. Важно то, что оформить налоговый вычет можно только в течение трех лет", - подчеркнул он.
Леонов добавил, что оформить вычет можно либо лично в отделении налоговой инспекции, либо на сайте ФНС. По его словам, при оформлении вычета на оплату лекарств нужны рецепты или выписка из медкарты, а также сканы чеков. Кроме того, для получения вычета за лечение потребуется только одна справка об оплате медуслуг из медучреждения.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАГосдумаФНС РоссииФНС
 
 
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