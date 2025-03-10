Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще покупать одежду онлайн - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250310/rossijane-855614444.html
Россияне стали чаще покупать одежду онлайн
Россияне стали чаще покупать одежду онлайн - 10.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать одежду онлайн
Доля россиян, покупающих одежду, обувь и аксессуары только онлайн, во втором полугодии 2024 года выросла до 55% против 50% в начале года, следует из... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T06:51+0300
2025-03-10T07:49+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Доля россиян, покупающих одежду, обувь и аксессуары только онлайн, во втором полугодии 2024 года выросла до 55% против 50% в начале года, следует из исследования "Яндекс Рекламы". "В целом доля покупателей, приобретающих fashion-товары исключительно онлайн, во второй половине 2024 года выросла на 5 п.п. по сравнению с началом года и достигла 55%", - говорится в сообщении. При этом 30% россиян покупают одежду и обувь как онлайн, так и офлайн, только в стационарных магазинах - еще 15%. Интересно, что порядка 50% респондентов признались, что покупают одежду и обувь преимущественно напрямую у брендов, и 36% из них - онлайн на официальных сайтах или через приложения. "В 2024 году ритейлеры увеличили инвестиции в продвижение собственных сайтов и приложений на 41% относительно 2023 года. Вложения только в рекламу приложений выросли на 54%. При этом людям также важно не просто купить товар, но и ощутить высокий уровень сервиса. Так, для 82% покупателей значимой является бесплатная доставка: каждый второй откажется от покупки одежды, если придется платить за доставку", - считает индустриальный лидер категории Fashion в "Яндекс Рекламе" Анастасия Липатова. Немаловажно и то, насколько контент сайтов и приложений отвечает запросам современных покупателей. В частности, 49% покупателей читают отзывы на товары, 32% смотрят рекомендации и готовые образы. "Это позволяет быстрее выбирать нужные товары. Так, в 2024 году время от первого поиска до покупки сократилось на 20%", - добавили в "Яндекс Рекламе". В исследовании приняли участие свыше 1 тысячи человек, активных интернет-пользователей в возрасте 18–64 года из городов России с населением 100 000 и более тысяч человек.
https://1prime.ru/20250308/avto-855590329.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_125:0:5117:3744_1920x0_80_0_0_dfe81e7e4f06c4d7c518fa5dd7ae45be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
06:51 10.03.2025 (обновлено: 07:49 10.03.2025)
 
Россияне стали чаще покупать одежду онлайн

"Яндекс Реклама": доля россиян, покупающих одежду онлайн, выросла до 55%

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© fotolia.com / momius
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Доля россиян, покупающих одежду, обувь и аксессуары только онлайн, во втором полугодии 2024 года выросла до 55% против 50% в начале года, следует из исследования "Яндекс Рекламы".
"В целом доля покупателей, приобретающих fashion-товары исключительно онлайн, во второй половине 2024 года выросла на 5 п.п. по сравнению с началом года и достигла 55%", - говорится в сообщении. При этом 30% россиян покупают одежду и обувь как онлайн, так и офлайн, только в стационарных магазинах - еще 15%.
Интересно, что порядка 50% респондентов признались, что покупают одежду и обувь преимущественно напрямую у брендов, и 36% из них - онлайн на официальных сайтах или через приложения.
"В 2024 году ритейлеры увеличили инвестиции в продвижение собственных сайтов и приложений на 41% относительно 2023 года. Вложения только в рекламу приложений выросли на 54%. При этом людям также важно не просто купить товар, но и ощутить высокий уровень сервиса. Так, для 82% покупателей значимой является бесплатная доставка: каждый второй откажется от покупки одежды, если придется платить за доставку", - считает индустриальный лидер категории Fashion в "Яндекс Рекламе" Анастасия Липатова.
Немаловажно и то, насколько контент сайтов и приложений отвечает запросам современных покупателей. В частности, 49% покупателей читают отзывы на товары, 32% смотрят рекомендации и готовые образы. "Это позволяет быстрее выбирать нужные товары. Так, в 2024 году время от первого поиска до покупки сократилось на 20%", - добавили в "Яндекс Рекламе".
В исследовании приняли участие свыше 1 тысячи человек, активных интернет-пользователей в возрасте 18–64 года из городов России с населением 100 000 и более тысяч человек.
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
Россиянам назвали среднюю цену на автомобильные шины
8 марта, 11:20
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала