https://1prime.ru/20250310/rossijane-855614444.html

Россияне стали чаще покупать одежду онлайн

Россияне стали чаще покупать одежду онлайн - 10.03.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать одежду онлайн

Доля россиян, покупающих одежду, обувь и аксессуары только онлайн, во втором полугодии 2024 года выросла до 55% против 50% в начале года, следует из... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T06:51+0300

2025-03-10T06:51+0300

2025-03-10T07:49+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Доля россиян, покупающих одежду, обувь и аксессуары только онлайн, во втором полугодии 2024 года выросла до 55% против 50% в начале года, следует из исследования "Яндекс Рекламы". "В целом доля покупателей, приобретающих fashion-товары исключительно онлайн, во второй половине 2024 года выросла на 5 п.п. по сравнению с началом года и достигла 55%", - говорится в сообщении. При этом 30% россиян покупают одежду и обувь как онлайн, так и офлайн, только в стационарных магазинах - еще 15%. Интересно, что порядка 50% респондентов признались, что покупают одежду и обувь преимущественно напрямую у брендов, и 36% из них - онлайн на официальных сайтах или через приложения. "В 2024 году ритейлеры увеличили инвестиции в продвижение собственных сайтов и приложений на 41% относительно 2023 года. Вложения только в рекламу приложений выросли на 54%. При этом людям также важно не просто купить товар, но и ощутить высокий уровень сервиса. Так, для 82% покупателей значимой является бесплатная доставка: каждый второй откажется от покупки одежды, если придется платить за доставку", - считает индустриальный лидер категории Fashion в "Яндекс Рекламе" Анастасия Липатова. Немаловажно и то, насколько контент сайтов и приложений отвечает запросам современных покупателей. В частности, 49% покупателей читают отзывы на товары, 32% смотрят рекомендации и готовые образы. "Это позволяет быстрее выбирать нужные товары. Так, в 2024 году время от первого поиска до покупки сократилось на 20%", - добавили в "Яндекс Рекламе". В исследовании приняли участие свыше 1 тысячи человек, активных интернет-пользователей в возрасте 18–64 года из городов России с населением 100 000 и более тысяч человек.

https://1prime.ru/20250308/avto-855590329.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва