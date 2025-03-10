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Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, пишет FT - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, пишет FT
Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, пишет FT - 10.03.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, пишет FT
Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:42+0300
2025-03-10T09:42+0300
вооружения
россия
financial times
ростех
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). "Данные также показали, что десятка крупнейших экспортеров оружия за последние пять лет осталась той же, что и в предыдущий период, однако Россия перешла на третье место после Франции из-за сокращения экспорта", - пишет издание. По данным газеты, две трети экспортируемых из РФ вооружений были направлены в Индию, Китай и Казахстан. Отмечается, что Украина стала крупнейшим импортером оружия, поставки в страну выросли примерно в 100 раз. США сохранили за собой первое место по экспорту оружия среди стран, нарастив долю в мировом экспорте с 35 до 43% за пять лет. В феврале гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал журналистам, что портфель заказов компании-спецэкспортёра российского оружия "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов. Глава госкорпорации также отметил, что в портфеле есть отложенные контракты, так как значительная часть вооружения производится для нужд российской армии.
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россия, financial times, ростех
Вооружения, РОССИЯ, Financial Times, Ростех
09:42 10.03.2025
 
Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, пишет FT

FT: Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку стран-лидеров по экспорту вооружений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
"Данные также показали, что десятка крупнейших экспортеров оружия за последние пять лет осталась той же, что и в предыдущий период, однако Россия перешла на третье место после Франции из-за сокращения экспорта", - пишет издание.
По данным газеты, две трети экспортируемых из РФ вооружений были направлены в Индию, Китай и Казахстан.
Отмечается, что Украина стала крупнейшим импортером оружия, поставки в страну выросли примерно в 100 раз.
США сохранили за собой первое место по экспорту оружия среди стран, нарастив долю в мировом экспорте с 35 до 43% за пять лет.
В феврале гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал журналистам, что портфель заказов компании-спецэкспортёра российского оружия "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов. Глава госкорпорации также отметил, что в портфеле есть отложенные контракты, так как значительная часть вооружения производится для нужд российской армии.
Рособоронэкспорт. - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 60 миллиардов долларов
17 февраля, 11:21
 
ВооруженияРОССИЯFinancial TimesРостех
 
 
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