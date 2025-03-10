Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/rubl-855634402.html
Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели
Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели - 10.03.2025, ПРАЙМ
Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели
Курс рубля в понедельник повышается против юаня, который опускается в направлении ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T13:31+0300
2025-03-10T13:31+0300
экономика
рынки
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dcb77b14ae0a8ce179d7b0f17e104e3.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник повышается против юаня, который опускается в направлении ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.20 мск терял 8 копеек, до 12,05 рубля, дневной диапазон составляет 12,05-12,13 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,2 миллиарда юаней. В начале текущей недели ожидается постепенный дрейф курса к нижним границам диапазона 12-12,5 рубля за юань, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "В четверг ждем выхода оперативных данных по платежному балансу России за февраль. Также сохраняем ожидания более раннего старта подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - поясняет он. По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", курс в ближайшие дни может продолжить двигаться вблизи 12-12,25 рубля за юань, а игроки рынка будут оценивать данные "Обзора рисков финансовых рынков" и обзора "О чем говорят тренды" Банка России.
https://1prime.ru/20250310/yuan-855619963.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c83203d76c701e44707f78be6abfa268.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, мосбиржа
Экономика, Рынки, Мосбиржа
13:31 10.03.2025
 
Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели

Курс рубля в понедельник повышается против юаня

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник повышается против юаня, который опускается в направлении ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.20 мск терял 8 копеек, до 12,05 рубля, дневной диапазон составляет 12,05-12,13 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,2 миллиарда юаней.
В начале текущей недели ожидается постепенный дрейф курса к нижним границам диапазона 12-12,5 рубля за юань, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"В четверг ждем выхода оперативных данных по платежному балансу России за февраль. Также сохраняем ожидания более раннего старта подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - поясняет он.
По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", курс в ближайшие дни может продолжить двигаться вблизи 12-12,25 рубля за юань, а игроки рынка будут оценивать данные "Обзора рисков финансовых рынков" и обзора "О чем говорят тренды" Банка России.
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Юань открыл торги в понедельник снижением
10:05
 
ЭкономикаРынкиМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала