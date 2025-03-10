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Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели

Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели - 10.03.2025, ПРАЙМ

Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели

Курс рубля в понедельник повышается против юаня, который опускается в направлении ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:31+0300

2025-03-10T13:31+0300

2025-03-10T13:31+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник повышается против юаня, который опускается в направлении ключевого уровня 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.20 мск терял 8 копеек, до 12,05 рубля, дневной диапазон составляет 12,05-12,13 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,2 миллиарда юаней. В начале текущей недели ожидается постепенный дрейф курса к нижним границам диапазона 12-12,5 рубля за юань, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "В четверг ждем выхода оперативных данных по платежному балансу России за февраль. Также сохраняем ожидания более раннего старта подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - поясняет он. По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", курс в ближайшие дни может продолжить двигаться вблизи 12-12,25 рубля за юань, а игроки рынка будут оценивать данные "Обзора рисков финансовых рынков" и обзора "О чем говорят тренды" Банка России.

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рынки, мосбиржа