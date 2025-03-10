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Рубль растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/rubl-855644008.html
Рубль растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд
Рубль растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд - 10.03.2025, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд
Курс рубля в понедельник растет против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта направляется к ключевой отметке 12 рублей, следует из данных Московской биржи | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:18+0300
2025-03-10T17:18+0300
экономика
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торги
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта направляется к ключевой отметке 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск снижался на 10 копеек, до 12,03 рубля. Снижение составило 0,8%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,01-12,13 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,4 миллиарда юаней, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,48 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,355 против 7,258 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,3%. На форексе доллар котируется по 87,35 рубля. РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ Рубль против юаня торгуется в плюсе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня отмечается вторую сессию подряд, он идет к минимуму с конца февраля - в район 12 рублей. "Курс вплотную приблизился к психологически важному уровню 12 рублей, но пока удается удержаться от его пробоя. Скорее всего, главным фактором устойчивости рубля и возобновления восходящей динамики является активный рост котировок ОФЗ. Он может быть вызван в том числе притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые облигации. Для этого они меняют иностранную валюту на рубли, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,1% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.10 мск снижалась на 0,5%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,7 пункта. ПРОГНОЗЫ На начавшейся неделе валютный рынок, вероятно, останется под влиянием геополитических событий, курс доллара будет находиться в коридоре 89-93 рублей, а юаня - 12,2-12,8 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Если новостной фон, связанный с геополитикой, не испортится, вероятно, юань все же проверит на прочность уровень 12 рублей, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В случае его пробоя следующей целью снижения курса может выступить поддержка, находящаяся в области 11,85-11,87 рубля", - добавляет он.
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рынки, торги, "бкс мир инвестиций", рубль, юань
Экономика, Рынки, Торги, "БКС Мир инвестиций", рубль, юань
17:18 10.03.2025
 
Рубль растет против юаня на Московской бирже вторую сессию подряд

Курс рубля продолжает рост против юаня вторую сессию подряд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет против юаня вторую сессию подряд, китайская валюта направляется к ключевой отметке 12 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.08 мск снижался на 10 копеек, до 12,03 рубля. Снижение составило 0,8%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,01-12,13 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,4 миллиарда юаней, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,48 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,355 против 7,258 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,3%. На форексе доллар котируется по 87,35 рубля.
РУБЛЬ ИДЕТ ВВЕРХ
Рубль против юаня торгуется в плюсе на Мосбирже. При этом снижение курса юаня отмечается вторую сессию подряд, он идет к минимуму с конца февраля - в район 12 рублей.
"Курс вплотную приблизился к психологически важному уровню 12 рублей, но пока удается удержаться от его пробоя. Скорее всего, главным фактором устойчивости рубля и возобновления восходящей динамики является активный рост котировок ОФЗ. Он может быть вызван в том числе притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые облигации. Для этого они меняют иностранную валюту на рубли, что увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,1% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.10 мск снижалась на 0,5%, до 70 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На начавшейся неделе валютный рынок, вероятно, останется под влиянием геополитических событий, курс доллара будет находиться в коридоре 89-93 рублей, а юаня - 12,2-12,8 рубля, оценивает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Если новостной фон, связанный с геополитикой, не испортится, вероятно, юань все же проверит на прочность уровень 12 рублей, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"В случае его пробоя следующей целью снижения курса может выступить поддержка, находящаяся в области 11,85-11,87 рубля", - добавляет он.
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Рубль повышается против юаня на Московской бирже в начале недели
13:31
 
ЭкономикаРынкиТорги"БКС Мир инвестиций"рубльюань
 
 
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