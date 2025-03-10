https://1prime.ru/20250310/ruonia-855636797.html

Ставка RUONIA 7 марта до 21,4%

Ставка RUONIA 7 марта до 21,4% - 10.03.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 7 марта до 21,4%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 7 марта, увеличилась на 0,03 | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T14:23+0300

2025-03-10T14:23+0300

2025-03-10T14:23+0300

экономика

финансы

банк россии

ruonia

ставка

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 7 марта, увеличилась на 0,03 процентного пункта и составила 21,4%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 310,3 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250304/ruonia-855454732.html

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финансы, банк россии, ruonia, ставка