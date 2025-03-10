https://1prime.ru/20250310/rynki-855640115.html

ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале

ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале - 10.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале

Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили системно значимые кредитные организации (СЗКО), на 18,4 миллиарда рублей, и некредитные... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:04+0300

2025-03-10T16:04+0300

2025-03-10T16:04+0300

экономика

россия

банки

финансы

нфо

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили системно значимые кредитные организации (СЗКО), на 18,4 миллиарда рублей, и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - на 13,4 миллиарда, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. "Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили СЗКО (на 18,4 миллиарда рублей) и НФО в рамках доверительного управления (на 13,4 миллиарда рублей)", - указывается в сообщении. Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых: в феврале они нарастили объем продаж до 20,8 миллиарда рублей (месяцем ранее – 5,5 миллиарда). НФО за счет собственных средств продали акций еще на 8,2 миллиарда рублей, также указывает ЦБ.

https://1prime.ru/20250310/yuani-855621784.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, финансы, нфо, банк россии