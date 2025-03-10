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ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/rynki-855640115.html
ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале
ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале - 10.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале
Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили системно значимые кредитные организации (СЗКО), на 18,4 миллиарда рублей, и некредитные... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:04+0300
2025-03-10T16:04+0300
экономика
россия
банки
финансы
нфо
банк россии
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили системно значимые кредитные организации (СЗКО), на 18,4 миллиарда рублей, и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - на 13,4 миллиарда, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России. "Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили СЗКО (на 18,4 миллиарда рублей) и НФО в рамках доверительного управления (на 13,4 миллиарда рублей)", - указывается в сообщении. Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых: в феврале они нарастили объем продаж до 20,8 миллиарда рублей (месяцем ранее – 5,5 миллиарда). НФО за счет собственных средств продали акций еще на 8,2 миллиарда рублей, также указывает ЦБ.
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россия, банки, финансы, нфо, банк россии
Экономика, РОССИЯ, Банки, Финансы, НФО, Банк России
16:04 10.03.2025
 
ЦБ сообщил объем нетто-покупок СЗКО на рынке акций в феврале

Объем нетто-покупок СЗКО на российском рынке акций составил 18,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили системно значимые кредитные организации (СЗКО), на 18,4 миллиарда рублей, и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - на 13,4 миллиарда, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном Банком России.
"Основные нетто-покупки на российском рынке акций в феврале совершили СЗКО (на 18,4 миллиарда рублей) и НФО в рамках доверительного управления (на 13,4 миллиарда рублей)", - указывается в сообщении.
Крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не входящие в категорию системно значимых: в феврале они нарастили объем продаж до 20,8 миллиарда рублей (месяцем ранее – 5,5 миллиарда). НФО за счет собственных средств продали акций еще на 8,2 миллиарда рублей, также указывает ЦБ.
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