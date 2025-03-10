https://1prime.ru/20250310/sammit-855648347.html

СМИ: США и Китай начали подготовку встречи двустороннего саммита в июне

СМИ: США и Китай начали подготовку встречи двустороннего саммита в июне - 10.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: США и Китай начали подготовку встречи двустороннего саммита в июне

Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможную встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в июне... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T21:42+0300

2025-03-10T21:42+0300

2025-03-10T21:42+0300

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 10 мар – ПРАЙМ. Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможную встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в июне на американской территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как говорится в публикации, переговоры находятся на ранней стадии, однако сам факт обсуждения саммита указывает на взаимный интерес сторон к укреплению двусторонних контактов на фоне торговых и геополитических трений. Источники уточняют, что Трамп и Си Цзиньпин через представителей выражали заинтересованность в организации саммита с момента победы республиканского кандидата на выборах в ноябре. Возможность его проведения в июне – месяце, когда оба лидера празднуют дни рождения, – рассматривается как способ продемонстрировать добрую волю в период торговой напряжённости. Подготовка к мероприятию проводится на фоне усиления торгового давления со стороны США. Администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлин на китайские товары в начале марта, объяснив это ролью Пекина в распространении фентанила на рынке США. В итоге средняя ставка импортных пошлин на товары из КНР увеличилась до 35% с 14,5% в 2023 году. Пекин ответил зеркальными тарифами, однако их масштаб был ограниченным, чтобы избежать эскалации. По данным источников издания, КНР заинтересована в переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ужесточения санкций США, включая ограничения на инвестиции и экспорт технологий. В Белом доме пока никак официально не прокомментировали данную информацию.

https://1prime.ru/20250304/kitay-855445729.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин