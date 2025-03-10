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Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России, пишут СМИ
Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России, пишут СМИ
Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. | 10.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов. "Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт отчасти экономил силы для большой битвы на следующей неделе по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта", - пишет издание. Euractiv подчеркивает, что для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС. На фоне сигналов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может отменить санкции против РФ в рамках договоренностей по Украине, Будапешт может начать сопротивляться санкциям ЕС против РФ более активно, заключает издание. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия примет решение, соглашаться ли на продление санкций против физических и юридических лиц из России и Белоруссии 10 марта, после того, как получит ответ на письмо со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Будапешта.
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венгрия, ес, рф
Экономика, ВЕНГРИЯ, ЕС, РФ
Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России, пишут СМИ
Euractiv: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против РФ, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
"Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт отчасти экономил силы для большой битвы на следующей неделе по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта", - пишет издание.
Euractiv подчеркивает, что для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС.
На фоне сигналов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может отменить санкции против РФ в рамках договоренностей по Украине, Будапешт может начать сопротивляться санкциям ЕС против РФ более активно, заключает издание.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия примет решение, соглашаться ли на продление санкций против физических и юридических лиц из России и Белоруссии 10 марта, после того, как получит ответ на письмо со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Будапешта.
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