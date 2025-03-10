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В ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
В ЕС не согласовали продление персональных санкций против России - 10.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогли достичь соглашения о продлении на шесть месяцев персональных санкций против... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогли достичь соглашения о продлении на шесть месяцев персональных санкций против России. Обсуждение этого вопроса перенесено на среду, сообщил агентству РИА Новости источник в Совете ЕС."Пока решение не принято, перенесено на среду", — отметил собеседник агентства.Персональные санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода, очередное продление должно быть утверждено до 15 марта 2025 года.Санкционное давление на Россию со стороны Запада усилилось на фоне событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. С февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация на Украине, Евросоюз уже ввел 16 пакетов ограничительных мер против России.После утверждения 16-го пакета санкций в санкционных списках ЕС числятся более 2 тысяч физических и юридических лиц. Гражданам и компаниям стран ЕС запрещено предоставлять финансирование организациям и лицам, попавшим под ограничения. Кроме того, в отношении физических лиц действует запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.В ЕС применяются различные режимы санкций против России, включая ограничения "за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины" (персональные санкции), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), а также меры, касающиеся "внутренней ситуации в России". Кроме того, российские граждане и организации включены в санкционные списки ЕС в рамках глобальных режимов, связанных с "распространением и применением химического оружия", "нарушениями прав человека" и "киберпреступлениями". В октябре 2024 года Совет ЕС ввел дополнительный санкционный режим за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".На данный момент в ЕС в общей сложности действуют уже более 40 различных санкционных режимов.Москва неоднократно заявляла, что Россия успешно адаптируется к санкционному давлению, которое Запад оказывает уже несколько лет. В Кремле подчеркивали, что западные страны не могут признать провал своей санкционной политики. В самих государствах ЕС и США также звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления РФ является долгосрочной стратегией Запада, а санкции наносят серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, главная цель этих мер — ухудшение уровня жизни миллионов людей.
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ес, запад, украина, россия, владимир путин, санкции против рф
Политика, ЕС, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, санкции против РФ
В ЕС не согласовали продление персональных санкций против России
Постпреды ЕС перенесли обсуждение продления антироссийских санкций на среду
БРЮССЕЛЬ, 10 мар – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогли достичь соглашения о продлении на шесть месяцев персональных санкций против России. Обсуждение этого вопроса перенесено на среду, сообщил агентству РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Пока решение не принято, перенесено на среду", — отметил собеседник агентства.
Персональные санкции ЕС против России продлеваются каждые полгода, очередное продление должно быть утверждено до 15 марта 2025 года.
Санкционное давление на Россию со стороны Запада усилилось на фоне событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в Европе и США. С февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация на Украине, Евросоюз уже ввел 16 пакетов ограничительных мер против России.
После утверждения 16-го пакета санкций в санкционных списках ЕС числятся более 2 тысяч физических и юридических лиц. Гражданам и компаниям стран ЕС запрещено предоставлять финансирование организациям и лицам, попавшим под ограничения. Кроме того, в отношении физических лиц действует запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза.
В ЕС применяются различные режимы санкций против России, включая ограничения "за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины" (персональные санкции), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), а также меры, касающиеся "внутренней ситуации в России". Кроме того, российские граждане и организации включены в санкционные списки ЕС в рамках глобальных режимов, связанных с "распространением и применением химического оружия", "нарушениями прав человека" и "киберпреступлениями". В октябре 2024 года Совет ЕС ввел дополнительный санкционный режим за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
На данный момент в ЕС в общей сложности действуют уже более 40 различных санкционных режимов.
Москва неоднократно заявляла, что Россия успешно адаптируется к санкционному давлению, которое Запад оказывает уже несколько лет. В Кремле подчеркивали, что западные страны не могут признать провал своей санкционной политики. В самих государствах ЕС и США также звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления РФ является долгосрочной стратегией Запада, а санкции наносят серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, главная цель этих мер — ухудшение уровня жизни миллионов людей.
ЕС в поисках денег на оборону может использовать активы России, пишут СМИ