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"Селигдар" увеличил объем запасов золота

"Селигдар" увеличил объем запасов золота - 10.03.2025, ПРАЙМ

"Селигдар" увеличил объем запасов золота

"Селигдар" увеличил объем запасов золота в 2024 году на 2%, до 285,1 тонны, рост произошел по производственным комплексам Нижнеякокитский, Рябиновый,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:28+0300

2025-03-10T16:28+0300

2025-03-10T16:28+0300

россия

золото

селигдар

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. "Селигдар" увеличил объем запасов золота в 2024 году на 2%, до 285,1 тонны, рост произошел по производственным комплексам Нижнеякокитский, Рябиновый, Самолазовский и Сининда, сообщила компания. Согласно данным годового отчета "Селигдара", за 2023 год балансовые запасы золота компаний холдинга увеличились на 8,5 тонны и достигли 280 тонн. По итогам прошлого года запасы компании составили 285,1 тонн золота, что примерно на 1,8% больше показателя предшествующего года. "Полиметаллический холдинг "Селигдар" продолжает наращивать собственную минерально-сырьевую базу. Общие балансовые запасы золота по состоянию на 1 января 2025 года составили 285,1 тонн. Рост показателя за 2024 год составил 2%. Холдинг нарастил объемы запасов по производственным комплексам Нижнеякокитский, Рябиновый, Самолазовский и Сининда", - говорится в сообщении. Отмечается, что непрерывная работа ведется как на уже разрабатываемых месторождениях, так и на новых участках. "Селигдар" проводит активную программу по направлению геологоразведки как собственными силами, так и в рамках сотрудничества с АО "Росгеология", добавляют в сообщении. Особое внимание в прошлом году было уделено разведке флангов Нижнеякокитского рудного поля, оценке и разведке Пуриканской площади, поисково-оценочным работам на месторождениях Чулковская площадь, Хохойское рудное поле и Хатырхай, следует из пресс-релиза. Нижнеякокитский производственный комплекс – крупнейшее по объемам добычи подразделение "Селигдара". В январе холдинг передавал, что ожидает совокупный прирост ресурсов на месторождениях Нижнеякокитского производственного комплекса на уровне 23,3 тонны золота.

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россия, золото, селигдар