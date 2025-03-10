https://1prime.ru/20250310/severstal-855643874.html
"Северсталь" оснастит ЧерМК системами контроля выбросов в атмосферу
"Северсталь" оснастит ЧерМК системами контроля выбросов в атмосферу - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" оснастит ЧерМК системами контроля выбросов в атмосферу
"Северсталь" оснастит Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) системами автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу стоимостью 1... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:22+0300
2025-03-10T17:22+0300
2025-03-10T17:22+0300
северсталь
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. "Северсталь" оснастит Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) системами автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу стоимостью 1 миллиард рублей, о таких планах сообщила компания. "Северсталь" оснастит системами автоматического контроля (САК) источники выбросов в атмосферу ЧерМК. Инвестпроекты программы по оснащению САК стоимостью 1 миллиард рублей позволят оперативно контролировать выбросы приоритетных загрязняющих веществ и непрерывно в режиме онлайн передавать данные в надзорный орган. В 2025 году на ЧерМК планируется оснастить САК 18 источников выбросов, а в перспективе еще и два выпуска сточных вод", - говорится в сообщении. Отмечается, что к созданию системы "Северсталь" приступила в 2022 году, а на данный момент ею оснащен источник выбросов в сталеплавильном производстве ЧерМК от дуговой сталеплавильной печи № 2 и установки печь-ковш № 1. "Оснащение источников выбросов системами автоматического контроля стационарных источников выбросов Череповецкого металлургического комбината – очередной шаг компании в рамках федерального проекта "Чистый воздух"... В онлайн-режиме эти данные будут передаваться в государственный надзорный орган", - приводит пресс-служба слова генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. Системы контроля будут установлены на источниках выбросов основных производственных подразделений предприятия и контролировать объем выбросов приоритетных загрязняющих веществ, добавил он. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
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северсталь, вологодская область, промышленность, череповец
Северсталь, Вологодская область, Промышленность, Череповец
"Северсталь" оснастит ЧерМК системами контроля выбросов в атмосферу
"Северсталь": ЧерМК будет оснащен САК стоимостью 1 миллиард рублей
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. "Северсталь" оснастит Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) системами автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу стоимостью 1 миллиард рублей, о таких планах сообщила компания.
"Северсталь" оснастит системами автоматического контроля (САК) источники выбросов в атмосферу ЧерМК. Инвестпроекты программы по оснащению САК стоимостью 1 миллиард рублей позволят оперативно контролировать выбросы приоритетных загрязняющих веществ и непрерывно в режиме онлайн передавать данные в надзорный орган. В 2025 году на ЧерМК планируется оснастить САК 18 источников выбросов, а в перспективе еще и два выпуска сточных вод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к созданию системы "Северсталь" приступила в 2022 году, а на данный момент ею оснащен источник выбросов в сталеплавильном производстве ЧерМК от дуговой сталеплавильной печи № 2 и установки печь-ковш № 1.
"Оснащение источников выбросов системами автоматического контроля стационарных источников выбросов Череповецкого металлургического комбината – очередной шаг компании в рамках федерального проекта "Чистый воздух"... В онлайн-режиме эти данные будут передаваться в государственный надзорный орган", - приводит пресс-служба слова генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.
Системы контроля будут установлены на источниках выбросов основных производственных подразделений предприятия и контролировать объем выбросов приоритетных загрязняющих веществ, добавил он.
Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь российская сталь". Предприятие выпускает самый широкий среди российских металлургических предприятий сортамент продукции.
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года