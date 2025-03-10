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ФСБ выявила еще двух шпионов под прикрытием посольства Великобритании

ФСБ выявила еще двух шпионов под прикрытием посольства Великобритании - 10.03.2025, ПРАЙМ

ФСБ выявила еще двух шпионов под прикрытием посольства Великобритании

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что выявила еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T10:07+0300

2025-03-10T10:07+0300

2025-03-10T10:07+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что выявила еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве."Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что Федеральная служба безопасности заявляет о продолжении работы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб при помощи всех доступных методов. Это не первый случай раскрытия противоправной деятельности под прикрытием посольства Великобритании в Москве.В сентябре 2024 года шесть сотрудников политического отдела посольства Великобритании были лишены аккредитации из-за их разведывательной и диверсионной работы. ФСБ указывает на документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.

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