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Правительство одобрило увеличение штрафа за перевозку детей без автокресел

Правительство одобрило увеличение штрафа за перевозку детей без автокресел - 10.03.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило увеличение штрафа за перевозку детей без автокресел

Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров, проект... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:11+0300

2025-03-10T15:11+0300

2025-03-10T15:11+0300

россия

общество

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ с учётом замечания поддержало законопроект о двухкратным увеличении штрафа за перевозку детей без специальных автокресел и бустеров, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время за нарушение правил перевозки детей для водителей положен штраф — 3 тысячи рублей, для должностных лиц - 25 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 тыс. руб. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутеповов и Игорь Тресков. "Законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП изменение, предусматривающее двукратное увеличение административного штрафа за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания", - сказано в документе. Отмечается , что в период с 2020 по 2024 год количество ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения требований к перевозке детей, возросло с 918 до 959, что свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности. "Вместе с тем пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации административной ответственности, а также возможности исполнения наказания лицами, в отношении которых предлагается его установить", - уточняется в отзыве кабмина.

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