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США возобновили поставки кукурузы в Россию

США возобновили поставки кукурузы в Россию - 10.03.2025, ПРАЙМ

США возобновили поставки кукурузы в Россию

США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T04:17+0300

2025-03-10T04:17+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Американские компании в начале года отправили в Россию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. Это стало первой поставкой с марта 2022 года, когда Россия приобрела в Штатах этого зерна на 44,9 тысячи долларов. США являются крупным экспортером кукурузы: в январе ее было отправлено на экспорт на 1,5 миллиарда долларов. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%. Крупнейшими импортерами американской кукурузы в начале года были Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).

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