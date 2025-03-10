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США возобновили поставки кукурузы в Россию - 10.03.2025, ПРАЙМ
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США возобновили поставки кукурузы в Россию
США возобновили поставки кукурузы в Россию - 10.03.2025, ПРАЙМ
США возобновили поставки кукурузы в Россию
США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T04:17+0300
2025-03-10T04:17+0300
экономика
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Американские компании в начале года отправили в Россию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. Это стало первой поставкой с марта 2022 года, когда Россия приобрела в Штатах этого зерна на 44,9 тысячи долларов. США являются крупным экспортером кукурузы: в январе ее было отправлено на экспорт на 1,5 миллиарда долларов. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%. Крупнейшими импортерами американской кукурузы в начале года были Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).
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40
192
40
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5
4.7
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мировая экономика, сша, москва, мексика
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, МЕКСИКА
04:17 10.03.2025
 
США возобновили поставки кукурузы в Россию

США возобновили поставки кукурузы в Россию впервые за три года

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию впервые почти за три года, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Американские компании в начале года отправили в Россию кукурузы на 55,5 тысячи долларов. Это стало первой поставкой с марта 2022 года, когда Россия приобрела в Штатах этого зерна на 44,9 тысячи долларов.
США являются крупным экспортером кукурузы: в январе ее было отправлено на экспорт на 1,5 миллиарда долларов. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%.
Крупнейшими импортерами американской кукурузы в начале года были Мексика (408 миллионов долларов), Япония (324 миллиона) и Южная Корея (162 миллиона).
 
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