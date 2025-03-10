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Глава де-факто посольства США раскрыл планы Вашингтона на Тайване - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Глава де-факто посольства США раскрыл планы Вашингтона на Тайване
Глава де-факто посольства США раскрыл планы Вашингтона на Тайване - 10.03.2025, ПРАЙМ
Глава де-факто посольства США раскрыл планы Вашингтона на Тайване
США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить военные... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T09:41+0300
2025-03-10T09:41+0300
политика
сша
тайвань
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ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить военные поставки на остров, заявил директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Комментируя в интервью тайваньскому изданию Liberty Times задержки в поставках американского вооружения Тайваню, Грин отметил, что это, в частности, связано с тем, что “производственные мощности оборонной промышленности США работают на пределе, что, соответственно, влияет на сроки выполнения некоторых заказов”. “Это, конечно, связано с конфликтом в Украине, боевыми действиями на Ближнем Востоке", - заявил он. По его утверждению, "Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе". "В результате многие страны увеличили свои оборонные бюджеты и стремятся приобрести американское военное оборудование”, - заявил Грин, добавив, что для США Тайвань остается приоритетом. Китай неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу". “Поэтому мы прилагаем усилия для ускорения поставок, особенно вооружений для асимметричных боевых действий, поскольку они имеют для Тайваня наибольшее значение”, - сказал Грин. “Если конфликт на Украине завершится, мы, вероятно, сможем снова сосредоточиться на оборонных потребностях Тайваня”, - добавил он. По его словам, США также рассматривают различные варианты сотрудничества в сфере оборонного производства, включая партнёрство с союзниками и партнёрами по всему миру, а также использование их производственных мощностей для достижения общих целей.
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сша, тайвань
Политика, США, ТАЙВАНЬ
09:41 10.03.2025
 
Глава де-факто посольства США раскрыл планы Вашингтона на Тайване

Грин: США переключатся на военные потребности Тайваня после Украины

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить военные поставки на остров, заявил директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Комментируя в интервью тайваньскому изданию Liberty Times задержки в поставках американского вооружения Тайваню, Грин отметил, что это, в частности, связано с тем, что “производственные мощности оборонной промышленности США работают на пределе, что, соответственно, влияет на сроки выполнения некоторых заказов”.
“Это, конечно, связано с конфликтом в Украине, боевыми действиями на Ближнем Востоке", - заявил он. По его утверждению, "Китай демонстрирует все более агрессивное поведение в Индо-Тихоокеанском регионе". "В результате многие страны увеличили свои оборонные бюджеты и стремятся приобрести американское военное оборудование”, - заявил Грин, добавив, что для США Тайвань остается приоритетом.
Китай неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу".
“Поэтому мы прилагаем усилия для ускорения поставок, особенно вооружений для асимметричных боевых действий, поскольку они имеют для Тайваня наибольшее значение”, - сказал Грин.
“Если конфликт на Украине завершится, мы, вероятно, сможем снова сосредоточиться на оборонных потребностях Тайваня”, - добавил он.
По его словам, США также рассматривают различные варианты сотрудничества в сфере оборонного производства, включая партнёрство с союзниками и партнёрами по всему миру, а также использование их производственных мощностей для достижения общих целей.
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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