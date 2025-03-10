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Белый дом назвал причину введения пошлин в отношении Канады и Мексики - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом назвал причину введения пошлин в отношении Канады и Мексики
Белый дом назвал причину введения пошлин в отношении Канады и Мексики - 10.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом назвал причину введения пошлин в отношении Канады и Мексики
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что введением пошлин в отношении Канады и Мексики США начали войну против... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T10:36+0300
2025-03-10T10:36+0300
экономика
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что введением пошлин в отношении Канады и Мексики США начали войну против наркотиков, а не торговли с соседями. "Мы начали войну против наркотиков, а не торговли, и это часть диалога, имеющего целью заставить Канаду и Мексику перестать перевозить фентанил через нашу границу", - заявил Хассетт в эфире телеканала ABC. По словам Хассетта, США смягчают введенные пошлины, если видят прогресс в борьбе соседей с наркотрафиком. Чиновник также добавил, что введение именно "ответных" пошлин - против тех партнеров, чью торговую политику США посчитает несправедливой по отношению к себе - начнется в апреле. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.
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сша, канада, мексика
Экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА
10:36 10.03.2025
 
Белый дом назвал причину введения пошлин в отношении Канады и Мексики

Хассетт: США начали войну против наркотиков, а не торговли, введя пошлины

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что введением пошлин в отношении Канады и Мексики США начали войну против наркотиков, а не торговли с соседями.
"Мы начали войну против наркотиков, а не торговли, и это часть диалога, имеющего целью заставить Канаду и Мексику перестать перевозить фентанил через нашу границу", - заявил Хассетт в эфире телеканала ABC.
По словам Хассетта, США смягчают введенные пошлины, если видят прогресс в борьбе соседей с наркотрафиком. Чиновник также добавил, что введение именно "ответных" пошлин - против тех партнеров, чью торговую политику США посчитает несправедливой по отношению к себе - начнется в апреле.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.
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