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США рискуют потерять лидерство в ИИ из-за урезания бюджетов, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
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США рискуют потерять лидерство в ИИ из-за урезания бюджетов, пишут СМИ
США рискуют потерять лидерство в ИИ из-за урезания бюджетов, пишут СМИ - 10.03.2025, ПРАЙМ
США рискуют потерять лидерство в ИИ из-за урезания бюджетов, пишут СМИ
Американские технологические компании и отраслевые организации выступили против сокращений сотрудников и финансирования в научных и технологических агентствах,... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:51+0300
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американские технологические компании и отраслевые организации выступили против сокращений сотрудников и финансирования в научных и технологических агентствах, предупредив, что это может подорвать лидерство США в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал Axios со ссылкой на текст обращения. В письме, направленном в понедельник министру торговли США Говарду Латнику и оказавшемся в распоряжении Axios, представители индустрии заявили, что урезание бюджета Национального института стандартов и технологий (NIST) ослабит позиции страны в сфере ИИ. "Мы предупреждаем, что сокращение NIST или ликвидация его инициатив повлияют на способность американской AI-индустрии сохранять глобальное лидерство", — говорится в обращении. Axios отмечает, что на прошлой неделе из NIST уволили 73 сотрудника, а месяцем ранее Национальный научный фонд (NSF) сократил 170 человек, половина из которых занималась финансированием исследований в области ИИ и компьютерных наук. Некоторых сотрудников позднее восстановили после решения суда, однако агентствам предписано к концу недели представить в Белый дом планы дальнейших сокращений.
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США, ИИ
12:51 10.03.2025
 
США рискуют потерять лидерство в ИИ из-за урезания бюджетов, пишут СМИ

Axios: США рискуют потерять лидерство в ИИ из-за урезания бюджетов

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американские технологические компании и отраслевые организации выступили против сокращений сотрудников и финансирования в научных и технологических агентствах, предупредив, что это может подорвать лидерство США в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал Axios со ссылкой на текст обращения.
В письме, направленном в понедельник министру торговли США Говарду Латнику и оказавшемся в распоряжении Axios, представители индустрии заявили, что урезание бюджета Национального института стандартов и технологий (NIST) ослабит позиции страны в сфере ИИ.
"Мы предупреждаем, что сокращение NIST или ликвидация его инициатив повлияют на способность американской AI-индустрии сохранять глобальное лидерство", — говорится в обращении.
Axios отмечает, что на прошлой неделе из NIST уволили 73 сотрудника, а месяцем ранее Национальный научный фонд (NSF) сократил 170 человек, половина из которых занималась финансированием исследований в области ИИ и компьютерных наук. Некоторых сотрудников позднее восстановили после решения суда, однако агентствам предписано к концу недели представить в Белый дом планы дальнейших сокращений.
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