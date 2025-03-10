https://1prime.ru/20250310/stal-855650684.html

Производство стали в РФ в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 млн тонн

Производство стали в РФ в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 млн тонн - 10.03.2025, ПРАЙМ

Производство стали в РФ в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 млн тонн

Производство стали в России в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 миллиона тонн, а за январь-февраль снизилось на 0,1%, до 11,3 миллиона тонн, свидетельствуют... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T23:48+0300

2025-03-10T23:48+0300

2025-03-10T23:48+0300

экономика

промышленность

сталь

металлургия

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производство стали в России в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 миллиона тонн, а за январь-февраль снизилось на 0,1%, до 11,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области чёрной металлургии "Корпорации Чермет". При этом выпуск проката в феврале составил 4,6 миллиона тонн, что на 5,1% ниже аналогичного периода 2024 года. В период с января по февраль производство проката уменьшилось на 2,5%, до 9,6 миллиона тонн. Выпуск чугуна за февраль сократился на 9,7% в годовом выражении, до 4,1 миллиона тонн, а в январе-феврале упал на 5,4%, до 8,5 миллиона тонн. Производство стальных труб за второй месяц 2025 года уменьшилось на 0,8%, до 900 тысяч тонн, однако за январь-февраль оно достигло 1,7 миллиона тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды в феврале снизилась на 13%, до 8,3 миллиона тонн. За январь-февраль производство сократилось на 8,7% и составило 17,4 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого упал на 8,9%, до 1,8 миллиона тонн, а за первые два месяца - на 5,7%, до 3,8 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года. С корпорацией взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии, говорится в материалах компании. Ее специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

https://1prime.ru/20250224/severstal-855201988.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, сталь, металлургия