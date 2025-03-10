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Производство стали в РФ в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 млн тонн
Производство стали в РФ в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 млн тонн - 10.03.2025, ПРАЙМ
Производство стали в РФ в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 млн тонн
Производство стали в России в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 миллиона тонн, а за январь-февраль снизилось на 0,1%, до 11,3 миллиона тонн, свидетельствуют... | 10.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производство стали в России в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 миллиона тонн, а за январь-февраль снизилось на 0,1%, до 11,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области чёрной металлургии "Корпорации Чермет". При этом выпуск проката в феврале составил 4,6 миллиона тонн, что на 5,1% ниже аналогичного периода 2024 года. В период с января по февраль производство проката уменьшилось на 2,5%, до 9,6 миллиона тонн. Выпуск чугуна за февраль сократился на 9,7% в годовом выражении, до 4,1 миллиона тонн, а в январе-феврале упал на 5,4%, до 8,5 миллиона тонн. Производство стальных труб за второй месяц 2025 года уменьшилось на 0,8%, до 900 тысяч тонн, однако за январь-февраль оно достигло 1,7 миллиона тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды в феврале снизилась на 13%, до 8,3 миллиона тонн. За январь-февраль производство сократилось на 8,7% и составило 17,4 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого упал на 8,9%, до 1,8 миллиона тонн, а за первые два месяца - на 5,7%, до 3,8 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года. С корпорацией взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии, говорится в материалах компании. Ее специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
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промышленность, сталь, металлургия
Экономика, Промышленность, сталь, металлургия
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производство стали в России в феврале сократилось на 3,2%, до 5,4 миллиона тонн, а за январь-февраль снизилось на 0,1%, до 11,3 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области чёрной металлургии "Корпорации Чермет".
При этом выпуск проката в феврале составил 4,6 миллиона тонн, что на 5,1% ниже аналогичного периода 2024 года. В период с января по февраль производство проката уменьшилось на 2,5%, до 9,6 миллиона тонн.
Выпуск чугуна за февраль сократился на 9,7% в годовом выражении, до 4,1 миллиона тонн, а в январе-феврале упал на 5,4%, до 8,5 миллиона тонн. Производство стальных труб за второй месяц 2025 года уменьшилось на 0,8%, до 900 тысяч тонн, однако за январь-февраль оно достигло 1,7 миллиона тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода 2024 года.
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года
Добыча железной руды в феврале снизилась на 13%, до 8,3 миллиона тонн. За январь-февраль производство сократилось на 8,7% и составило 17,4 миллиона тонн. Выпуск кокса валового сухого упал на 8,9%, до 1,8 миллиона тонн, а за первые два месяца - на 5,7%, до 3,8 миллиона тонн.
"Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года. С корпорацией взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии, говорится в материалах компании. Ее специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.