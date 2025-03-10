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У Британии после столкновения загорелся танкер - 10.03.2025, ПРАЙМ
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У Британии после столкновения загорелся танкер
У Британии после столкновения загорелся танкер - 10.03.2025, ПРАЙМ
У Британии после столкновения загорелся танкер
На танкере Stena Immaculate, который управляется судоходной компанией Crowley, возник пожар после столкновения с контейнеровозом Solong у британского побережья, | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T18:48+0300
2025-03-10T18:48+0300
энергетика
великобритания
танкер
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. На танкере Stena Immaculate, который управляется судоходной компанией Crowley, возник пожар после столкновения с контейнеровозом Solong у британского побережья, экипаж был эвакуирован, сообщает оператор. "Примерно в 10:00 UTC (13.00 мск - ред.) 10 марта 2025 года, находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong", - отмечается в релизе. Уточняется, что при столкновени оказалось повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что повлекло возгорание и разлив топлива. "Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены", - говорится в сообщении. Crowley задействовала экстренный план реагирования, компания работает с госагентствами, чтобы локализовать пожар и обеспечить безопасность судна. "Нашим главным приоритетом остается безопасность людей и окружающей среды. Мы будем предоставлять дополнительные обновления по мере поступления информации", - подчеркнули в компании.
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великобритания, танкер
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, танкер
18:48 10.03.2025
 
У Британии после столкновения загорелся танкер

У бергов Британии после столкновения загорелся танкер Stena Immaculate

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. На танкере Stena Immaculate, который управляется судоходной компанией Crowley, возник пожар после столкновения с контейнеровозом Solong у британского побережья, экипаж был эвакуирован, сообщает оператор.
"Примерно в 10:00 UTC (13.00 мск - ред.) 10 марта 2025 года, находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong", - отмечается в релизе.
Уточняется, что при столкновени оказалось повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что повлекло возгорание и разлив топлива.
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"Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены", - говорится в сообщении.
Crowley задействовала экстренный план реагирования, компания работает с госагентствами, чтобы локализовать пожар и обеспечить безопасность судна.
"Нашим главным приоритетом остается безопасность людей и окружающей среды. Мы будем предоставлять дополнительные обновления по мере поступления информации", - подчеркнули в компании.
 
ЭнергетикаВЕЛИКОБРИТАНИЯтанкер
 
 
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