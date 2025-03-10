https://1prime.ru/20250310/stolknovenie-855646654.html

У Британии после столкновения загорелся танкер

У Британии после столкновения загорелся танкер - 10.03.2025, ПРАЙМ

У Британии после столкновения загорелся танкер

На танкере Stena Immaculate, который управляется судоходной компанией Crowley, возник пожар после столкновения с контейнеровозом Solong у британского побережья, | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T18:48+0300

2025-03-10T18:48+0300

2025-03-10T18:48+0300

энергетика

великобритания

танкер

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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. На танкере Stena Immaculate, который управляется судоходной компанией Crowley, возник пожар после столкновения с контейнеровозом Solong у британского побережья, экипаж был эвакуирован, сообщает оператор. "Примерно в 10:00 UTC (13.00 мск - ред.) 10 марта 2025 года, находясь на якорной стоянке у побережья Северного моря в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate, управляемый Crowley, столкнулся с контейнеровозом Solong", - отмечается в релизе. Уточняется, что при столкновени оказалось повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что повлекло возгорание и разлив топлива. "Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены", - говорится в сообщении. Crowley задействовала экстренный план реагирования, компания работает с госагентствами, чтобы локализовать пожар и обеспечить безопасность судна. "Нашим главным приоритетом остается безопасность людей и окружающей среды. Мы будем предоставлять дополнительные обновления по мере поступления информации", - подчеркнули в компании.

https://1prime.ru/20241224/sudno-853819045.html

великобритания

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великобритания, танкер