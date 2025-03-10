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Суд рассмотрит дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма
Суд рассмотрит дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма - 10.03.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма
Второй западный окружной военный суд в понедельник начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении журналистки Надежды Кеворковой об оправдании... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T00:25+0300
2025-03-10T00:25+0300
общество
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цар
telegram
оон
росфинмониторинг
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд в понедельник начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 13.00 мск. Ранее суд продлил обвиняемой срок ареста до 7 мая. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
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общество , россия, москва, цар, telegram, оон, росфинмониторинг
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ЦАР, Telegram, ООН, Росфинмониторинг
00:25 10.03.2025
 
Суд рассмотрит дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма

Суд начнет рассматривать дело журналистки Кеворковой об оправдании терроризма

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд в понедельник начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 13.00 мск.
Ранее суд продлил обвиняемой срок ареста до 7 мая.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана" (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в посте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАЦАРTelegramООНРосфинмониторинг
 
 
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