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Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева
Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева - 10.03.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева
Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T00:31+0300
2025-03-10T00:31+0300
2025-03-10T00:31+0300
экономика
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание назначено на 9.30", - сказали в суде.
Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.
Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.
Назначенный судом восьмилетний срок Улюкаев уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
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общество , москва, игорь сечин, роснефть, башнефть
Экономика, Общество , МОСКВА, Игорь Сечин, Роснефть, Башнефть
Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева
Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Улюкаева
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание назначено на 9.30", - сказали в суде.
Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.
Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.
Назначенный судом восьмилетний срок Улюкаев уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.