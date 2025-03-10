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Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева

Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева - 10.03.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева

Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:31+0300

2025-03-10T00:31+0300

2025-03-10T00:31+0300

экономика

общество

москва

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Заседание назначено на 9.30", - сказали в суде. Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений. Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки. Назначенный судом восьмилетний срок Улюкаев уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года. В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

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общество , москва, игорь сечин, роснефть, башнефть