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Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ

Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ - 10.03.2025, ПРАЙМ

Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник объявил перерыв до 17 марта в рассмотрении иска Генпрокуратуры о признании ничтожными... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T12:42+0300

2025-03-10T12:42+0300

2025-03-10T12:42+0300

россия

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник объявил перерыв до 17 марта в рассмотрении иска Генпрокуратуры о признании ничтожными ряда сделок с акциями АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – перерыв в заседании. Дата и время судебного разбирательства 17.03.2025 14.00", – сообщается в карточке дела. Иск Генпрокуратуры принят к производству 20 января. Согласно материалам дела, ответчиками по иску выступают компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", а также АО "Петербургский нефтяной терминал". Иск заявлен о признании ничтожными трех договоров купли-продажи акций, заключенных в 2016 году и в 2020 году с участием компаний "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Эти сделки касаются в общей сложности 2753 акций, которые ГП просит взыскать в доход государства. Согласно материалам дела, арбитражный суд Петербурга в феврале зарегистрировал ходатайства Генпрокуратуры об уточнении исковых требований. К чему сводятся эти уточнения, пока не указывается. В обеспечение иска Генпрокуратуры арбитражный суд в январе наложил арест на акции, имущество и денежные средства ПНТ. Компания сообщала, что эти меры "не отразятся на нормальном функционировании предприятия и инвестиционных проектах". В феврале суд по ходатайству ПНТ частично отменил обеспечение, разрешив компании проводить ряд операций, касающихся текущей деятельности. По данным газеты "Коммерсант", оспариваемые Генеральной прокуратурой сделки позволили установить иностранный контроль над ПНТ. При этом конечными бенефициарами выступают граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка Франции Полина Скигина, пишет издание. В октябре прошлого года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ информировал, что в настоящее время 50% акций АО "ПНТ" принадлежат Елене Васильевой, и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций. При этом в системе "БИР-Аналитик" доля Tujunga Enterprises значится как 28%, остальные доли также указаны как принадлежащие кипрским компаниям: 22% у Almont Holdings Ltd, 10% у "Новомор Лимитед", 28% у Mobalko Holdings Limited, 12% у "Занфра Лимитед".

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россия, суд