Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250310/sud-855632206.html
Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ
Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ - 10.03.2025, ПРАЙМ
Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник объявил перерыв до 17 марта в рассмотрении иска Генпрокуратуры о признании ничтожными... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:42+0300
2025-03-10T12:42+0300
россия
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник объявил перерыв до 17 марта в рассмотрении иска Генпрокуратуры о признании ничтожными ряда сделок с акциями АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – перерыв в заседании. Дата и время судебного разбирательства 17.03.2025 14.00", – сообщается в карточке дела. Иск Генпрокуратуры принят к производству 20 января. Согласно материалам дела, ответчиками по иску выступают компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", а также АО "Петербургский нефтяной терминал". Иск заявлен о признании ничтожными трех договоров купли-продажи акций, заключенных в 2016 году и в 2020 году с участием компаний "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Эти сделки касаются в общей сложности 2753 акций, которые ГП просит взыскать в доход государства. Согласно материалам дела, арбитражный суд Петербурга в феврале зарегистрировал ходатайства Генпрокуратуры об уточнении исковых требований. К чему сводятся эти уточнения, пока не указывается. В обеспечение иска Генпрокуратуры арбитражный суд в январе наложил арест на акции, имущество и денежные средства ПНТ. Компания сообщала, что эти меры "не отразятся на нормальном функционировании предприятия и инвестиционных проектах". В феврале суд по ходатайству ПНТ частично отменил обеспечение, разрешив компании проводить ряд операций, касающихся текущей деятельности. По данным газеты "Коммерсант", оспариваемые Генеральной прокуратурой сделки позволили установить иностранный контроль над ПНТ. При этом конечными бенефициарами выступают граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка Франции Полина Скигина, пишет издание. В октябре прошлого года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ информировал, что в настоящее время 50% акций АО "ПНТ" принадлежат Елене Васильевой, и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций. При этом в системе "БИР-Аналитик" доля Tujunga Enterprises значится как 28%, остальные доли также указаны как принадлежащие кипрским компаниям: 22% у Almont Holdings Ltd, 10% у "Новомор Лимитед", 28% у Mobalko Holdings Limited, 12% у "Занфра Лимитед".
https://1prime.ru/20250310/sud-855623405.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд
РОССИЯ, суд
12:42 10.03.2025
 
Суд вернется к иску Генпрокуратуры по сделкам с акциями ПНТ

Суд вернется к иску ГП по сделкам с акциями "Петербургского нефтяного терминала"

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник объявил перерыв до 17 марта в рассмотрении иска Генпрокуратуры о признании ничтожными ряда сделок с акциями АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – перерыв в заседании. Дата и время судебного разбирательства 17.03.2025 14.00", – сообщается в карточке дела.
Иск Генпрокуратуры принят к производству 20 января. Согласно материалам дела, ответчиками по иску выступают компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед", а также АО "Петербургский нефтяной терминал".
Иск заявлен о признании ничтожными трех договоров купли-продажи акций, заключенных в 2016 году и в 2020 году с участием компаний "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Эти сделки касаются в общей сложности 2753 акций, которые ГП просит взыскать в доход государства.
Согласно материалам дела, арбитражный суд Петербурга в феврале зарегистрировал ходатайства Генпрокуратуры об уточнении исковых требований. К чему сводятся эти уточнения, пока не указывается.
В обеспечение иска Генпрокуратуры арбитражный суд в январе наложил арест на акции, имущество и денежные средства ПНТ. Компания сообщала, что эти меры "не отразятся на нормальном функционировании предприятия и инвестиционных проектах". В феврале суд по ходатайству ПНТ частично отменил обеспечение, разрешив компании проводить ряд операций, касающихся текущей деятельности.
По данным газеты "Коммерсант", оспариваемые Генеральной прокуратурой сделки позволили установить иностранный контроль над ПНТ. При этом конечными бенефициарами выступают граждане Германии братья Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра, гражданка Франции Полина Скигина, пишет издание.
В октябре прошлого года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Тогда ПНТ информировал, что в настоящее время 50% акций АО "ПНТ" принадлежат Елене Васильевой, и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
При этом в системе "БИР-Аналитик" доля Tujunga Enterprises значится как 28%, остальные доли также указаны как принадлежащие кипрским компаниям: 22% у Almont Holdings Ltd, 10% у "Новомор Лимитед", 28% у Mobalko Holdings Limited, 12% у "Занфра Лимитед".
Судейский молоток
Суд запретил связанным Магомедовым офшорам судиться вне РФ с "Транснефтью"
11:57
 
РОССИЯсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала