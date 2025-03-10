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В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе

В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе - 10.03.2025, ПРАЙМ

В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе

Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:27+0300

2025-03-10T15:27+0300

2025-03-10T15:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого потребуются новые контракты с частными компаниями, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. "У нас есть такие возможности, мы сегодня можем предоставить услуги, которые необходимы Украине, в случае ухода (Starlink – ред), чего, судя по заявлениям, пока не планируется. В военном плане может появиться такая потребность. Эти потребности могут покрываться Европейским союзом, но речь идет о контрактах на коммерческой основе, которые будет необходимо подписать", - сказал европейский представитель. Он пояснил, что связь для военных целей может поставляться не государственными, а частными компаниями из Евросоюза. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Илон Маск опроверг эту информацию.

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