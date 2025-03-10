https://1prime.ru/20250310/svyaz-855638742.html
В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе
В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе - 10.03.2025, ПРАЙМ
В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе
Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:27+0300
2025-03-10T15:27+0300
2025-03-10T15:27+0300
политика
ес
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого потребуются новые контракты с частными компаниями, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. "У нас есть такие возможности, мы сегодня можем предоставить услуги, которые необходимы Украине, в случае ухода (Starlink – ред), чего, судя по заявлениям, пока не планируется. В военном плане может появиться такая потребность. Эти потребности могут покрываться Европейским союзом, но речь идет о контрактах на коммерческой основе, которые будет необходимо подписать", - сказал европейский представитель. Он пояснил, что связь для военных целей может поставляться не государственными, а частными компаниями из Евросоюза. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Илон Маск опроверг эту информацию.
https://1prime.ru/20250305/razvedka-855496687.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, всу, украина
Политика, ЕС, ВСУ, УКРАИНА
В ЕК предложили обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе
ЕК: ЕС может обеспечить спутниковой связью ВСУ на коммерческой основе
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Евросоюз может помочь в обеспечении спутниковой военной связи Украине в случае прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink, но для этого потребуются новые контракты с частными компаниями, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.
"У нас есть такие возможности, мы сегодня можем предоставить услуги, которые необходимы Украине, в случае ухода (Starlink – ред), чего, судя по заявлениям, пока не планируется. В военном плане может появиться такая потребность. Эти потребности могут покрываться Европейским союзом, но речь идет о контрактах на коммерческой основе, которые будет необходимо подписать", - сказал европейский представитель. Он пояснил, что связь для военных целей может поставляться не государственными, а частными компаниями из Евросоюза.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Илон Маск опроверг эту информацию.
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT